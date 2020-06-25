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    • Ekonomi
    • 25.06.2020 17:51
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    • 25.06.2020 17:51
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    Ülkemizde milyonlarca araç sahibi nı her gün merakla araştırıyor. Gün içerisinde ? Sorgulaması çok sık yapılıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan son bilgilere göre bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarında nasıl bir değişiklik olacak? İşte , ,

    Benzin fiyatları ne kadar? 25 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları

    Benzin fiyatları değişkenlik göstermeye devam ediyor. Araç sahipleri Benzin fiyatlarındaki düşüşü ve yükselişi sıklıkla takip ediyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) 25 Haziran benzin fiyatlarına dair nasıl bir açıklamada bulundu. İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadardan satılıyor?

    BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

    Benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 6,57 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,35 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,51 liradan 6,29 liraya, İzmir'de 6,57 liradan 6,35 liraya inecek.

    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
    Haberler Ekonomi Benzin fiyatları ne kadar? 25 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları
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