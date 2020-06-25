

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde;



"Daha çok vapur, daha çok deniz ulaşımı. Şehir Hatları vapurlarımızın kullanım ücretlerini, deniz ulaşımını yaygınlaştırmak ve esnek çalışma saatlerini teşvik etmek amacıyla 31 Ağustos tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arası 5 kuruşa düşürdük."

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