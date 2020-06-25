Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) teklifi üzerine Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün oy birliğiyle vapur hatlarının ücret tarifesinde indirime gitti. Şehir Hatları vapurlarında ücret tarifesi, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar 10:00-16:00 saatleri arasında 5 kuruş olacak şekilde yeniden fiyatlandırıldı.
İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde;
"Daha çok vapur, daha çok deniz ulaşımı. Şehir Hatları vapurlarımızın kullanım ücretlerini, deniz ulaşımını yaygınlaştırmak ve esnek çalışma saatlerini teşvik etmek amacıyla 31 Ağustos tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arası 5 kuruşa düşürdük."
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