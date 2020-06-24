Temmuz'da emekli maaşları değişiyor. Yüzde 5.09 olan enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 320 liraya varan artış yaşanacak. Emeklilerin maaşları artacağı için, bunun üzerinden hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek. Maaşları ilk 6 aylık enflasyon oranında artacak SSK ve Bağ- Kur emeklilerine, şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre yüzde 4.57 zam göründü. Yaklaşık 13 milyon emekli yeni maaşların Temmuz aynda açıklanacak enflasyon ile alacak. Bu oran hem memur emeklilerine hem de SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam olarak yansıyacak. 5 aylık enflasyona göre yeni maaşlar hesapladık. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
EN ÇOK 6 BİN 556 TL
Ek ödeme dahil en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 784 liradan bin 865 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık ise 2 bin 111 liradan 2 bin 208 liraya ulaşacak. En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 6 bin 270 liradan 6 bin 556 liraya çıkacak. Haziran enflasyonuna göre tutarlar artabilecek Memur emeklileri de Temmuz ayında zamlı maaşlarını alacaklar.
MEMURLARA FARK
Ancak memur emeklilerinin zam oranları önceden belirleniyor. Toplu sözleşmeye göre Emekli Sandığı emeklileri Temmuz ayında yüzde 4 oranında zam alacaklar. Buna 6 aylık enflasyon farkı da eklenecek. Eğer 6 aylık enflasyon yüzde 4'den fazla çıkarsa fazla çıkan miktar maaşa zam olarak eklenecek. Örneğin 5 aylık enflasyon yüzde 4.57 çıktı. Buna göre memur emeklileri yüzde 4 toplu sözleşme zammının üzerine yüzde 0.57'lik farkı da alacak.
TABLOYA BAK EMEKLİLİĞİNİ BUL
Daha açık bir anlatımla, 08.09.1999 tarihinde ve önce işe girenler, 08.09.1999 tarihinden sonra ve 30.04.2008 tarihi arasında işe girenler, 30.04.2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlar için emeklilik şartları birbirinden farklı. Erkek çalışanlar için bu durumu birkaç örnekle anlatayım. Örneğin, 1976 yılının Eylül ayından önce işe girdiyseniz, 25 yıl sigortalı olup, 5000 gün de prim ödediğinizde yaş şartı aranmadan emekli olabiliyorsunuz. 1983 yılının ocak ayında ilk işe girdiyseniz o zaman 25 yıl sigortalı olup, 5150 gün prim ödeyip, 47 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Ama 1999'un Eylül ayından sonra ve 30 Nisan 2008'den önce ilk işe başlamışsanız bu sefer sigortalı süresi aranmıyor, 7000 gün prim ödeyip, 60 yaşında emekli olabiliyorsunuz.
Bir örnek daha vereyim; bu da gençler için olsun. 2020 yılının Şubat ayında ilk işe başlamışsanız, sigortalılık süresi aranmıyor ama 7200 prim günü doldurmanız halinde 60 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Tablolarda tüm bunların detaylarını bulacaksınız. Erkek çalışanlar yayımladığımız tablolara bakarak, ilk sigortalı olduğu tarihe göre kaç yıl sigorta primi ödemesi gerektiğini ve kaç yaşında emekli olabileceğini rahatlıkla bulabilecek.
MAYIS 2008 SONRASI İŞE GİRENLERİN EMEKLİLİĞİ FARKLI
1 Mayıs 2008 sonrası ilk işe girenlerin emeklilik şartları farklı olacak. Burada prim gün sayısı sabit ve 7200 gün. Ancak emeklilik yaşı kademeli olarak artıyor ve 60 yaşından başlıyor 65 yaşına kadar emekli olunabiliyor. İlk defa 1 Mayıs 2008 dahil olmak üzere bu tarihten sonra çalışmaya başlayan erkek çalışanlar için sigortalılık tescil tarihinin bir önemi yok. Önemli olan 7200 prim gün sayısını doldurmak. 1 Mayıs 2008 ila 31 Aralık 2035 tarihi arasında ilk işe giren erkek çalışanlar 7200 prim gün sayısını doldukları takdirde 60 yaşında emekli olabiliyor. Tabloda işe giriş tarihine göre 1 Mayıs 2008'den sonra erkek çalışanların kademeli yaşa göre emeklilikleri detaylı yer alıyor.
Tabi bir de 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girip de gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramamış ama belli bir yaşa gelmiş olan erkek çalışanların yaştan dolayı emeklilikleri var. Buna göre de 1 Mayıs 2008 de dahil olmak üzere bu tarihten sonra işe girenler 5400 prim ödeme gün sayısına göre emekli olabilecekler.
YAŞ NEDENİYLE NASIL EMEKLİ OLACAKSINIZ?
Sigortalılar yaş haddinden emekli olabiliyor. Gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramamış ama belli bir yaşa gelmiş olan erkek çalışanlar yaştan dolayı emekli olabilir. Buna, bir anlamda yeterince çalışamamış kişilerin, kısmi emeklilik aylığı alabilmesine imkan tanıyan hak da diyebiliriz. Yaş nedeniyle emekliliği ikiye ayırabiliriz. Birincisi, 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenlerin yaş nedeniyle emekliliği. 8 Eylül 1976 ve öncesinde işe başlayan erkek çalışanlarda 3600 prim günü ne zaman doldurdukları konusunda bir şart yok. 15 yıl ve 55 yaş ve 3600 prim günü doldurdukları anda emekli olabiliyorlar. İkincisi, 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası ilk işe girenlerin yaş nedeniyle emekliliği. Tabloda her iki dönemde işe başlayanların nasıl emekli olacaklarının detaylarını bulabilirsiniz.
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