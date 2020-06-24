Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 11 Temmuz'da açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Hızlı tren hattımızı 5 yılda 1.200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye çıkarma hedefindeyiz." açıklamasında bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı.
Ulaşım ve altyapıya 17 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptık.
11 Temmuz'da Siirt Pervari'de Cumhurbaşkanımızla birlikte Botan Köprüsü'nü açacağız.
(Gayrettepe-İstanbul Havalimanı) 38 kilometrelik bu metro hattını önümüzdeki yıl açmayı hedefliyoruz.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı.
Ulaşım ve altyapıya 17 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptık.
11 Temmuz'da Siirt Pervari'de Cumhurbaşkanımızla birlikte Botan Köprüsü'nü açacağız.
(Gayrettepe-İstanbul Havalimanı) 38 kilometrelik bu metro hattını önümüzdeki yıl açmayı hedefliyoruz.