Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 11 Temmuz'da açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu:açıklamasında bulundu.Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı.Ulaşım ve altyapıya 17 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptık.11 Temmuz'da Siirt Pervari'de Cumhurbaşkanımızla birlikte Botan Köprüsü'nü açacağız.(Gayrettepe-İstanbul Havalimanı) 38 kilometrelik bu metro hattını önümüzdeki yıl açmayı hedefliyoruz.