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    • 24.06.2020 21:14
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    Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 11 Temmuz'da açılacak

    Son dakika haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 11 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Siirt Pervari'de Botan Köprüsü'nün açılacağını bildirdi. Öte yandan Bakan Karaismailoğlu, "(Gayrettepe-İstanbul Havalimanı) 38 kilometrelik bu metro hattını önümüzdeki yıl açmayı hedefliyoruz." dedi.

    Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 11 Temmuz'da açılacak
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Hızlı tren hattımızı 5 yılda 1.200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye çıkarma hedefindeyiz." açıklamasında bulundu.


    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

    Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı.

    Ulaşım ve altyapıya 17 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptık.

    11 Temmuz'da Siirt Pervari'de Cumhurbaşkanımızla birlikte Botan Köprüsü'nü açacağız.

    (Gayrettepe-İstanbul Havalimanı) 38 kilometrelik bu metro hattını önümüzdeki yıl açmayı hedefliyoruz.
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