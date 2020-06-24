Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|19,22
|20,32
|-5,41
|Enka İnşaat
|6,01
|6,27
|-4,15
|Aksa
|7,04
|7,31
|-3,69
|Garanti Bankası
|8,19
|8,46
|-3,19
|Vakıflar Bankası
|5,08
|5,23
|-2,87
|Karel Elektronik
|15,49
|15,93
|-2,76
|Akbank
|5,96
|6,12
|-2,61
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,36
|2,42
|-2,48
|Tekfen Holding
|16,67
|17,09
|-2,46
|Albaraka Türk
|1,62
|1,66
|-2,41
|Eczacıbaşı İlaç
|6,16
|6,31
|-2,38
|T.S.K.B.
|1,25
|1,28
|-2,34
|Sabancı Holding
|9,00
|9,21
|-2,28
|Selçuk Ecza Deposu
|8,75
|8,95
|-2,23
|Koç Holding
|17,10
|17,49
|-2,23
|TAV Havalimanları
|19,10
|19,53
|-2,20
|Karsan Otomotiv
|2,67
|2,73
|-2,20
|Şekerbank
|1,37
|1,40
|-2,14
|İş GMYO
|1,84
|1,88
|-2,13
|Ülker Bisküvi
|24,04
|24,56
|-2,12