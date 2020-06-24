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    • Ekonomi
    • 24.06.2020 20:59
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    • 24.06.2020 20:59
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, 24 Haziran'ı yüzde 0,77 değer kaybıyla 114.448,91 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Bizim Mağazaları 19,22 20,32 -5,41
    Enka İnşaat 6,01 6,27 -4,15
    Aksa 7,04 7,31 -3,69
    Garanti Bankası 8,19 8,46 -3,19
    Vakıflar Bankası 5,08 5,23 -2,87
    Karel Elektronik 15,49 15,93 -2,76
    Akbank 5,96 6,12 -2,61
    Yapı ve Kredi Bankası 2,36 2,42 -2,48
    Tekfen Holding 16,67 17,09 -2,46
    Albaraka Türk 1,62 1,66 -2,41
    Eczacıbaşı İlaç 6,16 6,31 -2,38
    T.S.K.B. 1,25 1,28 -2,34
    Sabancı Holding 9,00 9,21 -2,28
    Selçuk Ecza Deposu 8,75 8,95 -2,23
    Koç Holding 17,10 17,49 -2,23
    TAV Havalimanları 19,10 19,53 -2,20
    Karsan Otomotiv 2,67 2,73 -2,20
    Şekerbank 1,37 1,40 -2,14
    İş GMYO 1,84 1,88 -2,13
    Ülker Bisküvi 24,04 24,56 -2,12

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 24 Haziran BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
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