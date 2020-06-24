SGK girişim 1985, 1911 günüm var. 4B 2100 günüm var. Nasıl emekli olabilirim? Mutlu Atik...

Bağkur kapsamında emekli olabilmeniz için 9000 prim gününe ihtiyacınız olacaktır. Bu süreyi tamamlamak istemiyorsanız 5400 gün ile 60 yaşınızda yaşlılık aylığına da müracaat edebilirsiniz. Prim günlerinizi askerlik borçlanması veya mümkünse yurtdışı borçlanması şeklinde de tamamlayabilirsiniz. 4/a Sigortalısı olmak isterseniz son 1261 gün sigortalı olarak hizmet bildirmeniz gerekecektir. Bu durumda tüm hizmetleriniz 4/a kapsamında değerlendirilecektir. Sigortalı olarak 49 yaş 5300 gün ile tam aylık yada 60 yaş 3600 gün ile yaşlılık aylığına müracaat edebilirsiniz. Toplamda 3896 prim gününüz var ama Bağkur'a tabisiniz, 4/a'ya tabi olmak için 1261 gün sigortalı olarak hizmet bildirmeniz gerekmektedir.

İşe başlama 04/10 2000. Askerlik borçlanmasını yapmadım. 15 yıl pirimim var 12/12/1974 doğumluyum emekli ne zaman kaç yaşında olurum? Bir de askerlik borçlanırsam geriye dönük olur mu? Teşekkürler

08/09/1999 Tarihi sonrası sigortalı olan tüm erkek 4/a'lılar 60 yaş 7000 prim günü şartıyla tahsis talebi gerçekleştirmektedir. Askerlik süreniz 395 gün ise borçlanma yaparak 58 yaş 5975 prim günü şartına indirebilirsiniz. Borçlanmanızda dikkat etmeniz gereken nokta 08/09/1999 ve öncesi bir tarihe sigorta başlangıcınızı çekmektedir. Uzun dönem askerlik yaptıysanız yukarıda belirtilen süre kadar borçlanma yapabilirsiniz.

SORU: Merhaba SSK öncesi doğumlarla ilgili gelişme var mı? Bir de eşim 61 doğumlu 03.20.2001 SSK girişi var 6360 gün sigorta pirimi var nasıl ne zaman emekli olur?

CEVAP: Sigortalılık öncesi gerçekleşen doğumlara borçlanma imkânı getirilmesi birçok kez gündeme getirildi. Meclise bazı partiler kanun teklifi bile sunmuş ancak kabul görmemiştir. Sigortalılık öncesi doğum borçlanması imkânı tanınması halinde yaklaşık 1 milyona yakın kişi emeklilik imkânına kavuşacaktır. Emeklilik sorunuza gelecek olursak 09.09.1999 sonrası sigorta girişi olan tüm erkek 4/a'lılar 60, kadın sigortalılar ise 58 yaşında 7000 prim günü şartına tabi emekli olacaktır. Yaşlılık aylığı almak ister ise eşiniz 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim günü ve 60 yaş şartını tamamlaması gerekecektir.