Gençlere iş fırsatı

Hükümet, çalışma hayatında gençlere ve emeklilikte yaşa takılanlar grubundaki 50 yaş üstüne vergi istisnası, prim destekli esnek iş imkanı sağlarken, 'belirli süreli iş sözleşmesi' kolaylaşıyor. Hükümetin hazırladığı modelde iş sözleşmelerinde belirli ya da belirsiz olmasına bakılmadan çalışanların da kıdem tazminatı hakkı, işçi lehine düzenlemeler öngörülüyor. Yaz aylarında özellikle turizm, tarım, inşaat sektöründe dönemsel işlerde yapılan sözleşmeler belirli süreli olarak yapılıyor. Sözleşme süresi bittiğinde kıdem, ihbar tazminatı alamıyor. Yeni düzenleme ile bu sözleşmenin zincirleme 3 yılı geçmemek üzere yapılması öngörülüyor. 50 yaş üstü kişiler kısmi zamanlı çalışmaya geçtiğinde vergi istisnasından yararlanacak.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ