A101 25 Haziran aktüel kataloğu ile yarın yine onlarca ürün satışa sunulacak. Yüz binlerce kişi tarafından heyecanla beklenen kataloğda bu hafta da sürpriz ürünler bulunuyor. Bilindiği üzere her hafta perşembe günleri A101 market şubelerinde satışa sunulan ürünler yoğun ilgi görüyor. A101'de bu hafta TOSHIBA 50" Ultra HD Smart LED TV, Piranha Akıllı Çocuk Saati, Earbuds Bluetooth Kulaklık ve Samsung 10000 mAh powerbank dikkat çeken ürünlerin arasında yer alıyor. İşte A101 25 Haziran 2020 aktüel kataloğu

A101 25 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU