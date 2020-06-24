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    • 24.06.2020 22:15
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    25 Haziran 2020 aktüel kataloğu: A101'de bu hafta teknoloji ürünlerindeki indirim öne çıkıyor

    ürünleri, bu hafta geniş bir yelpazeyle dikkatleri üzerine çekti. Teknolojiden ev ürünlerine kadar geniş bir ürün listesi firma tarafından müşterilerinin beğenisine sunulacak. Özellikle kataloğda TOSHIBA 50" Ultra HD Smart LED TV, Piranha Akıllı Çocuk Saati, Earbuds Bluetooth Kulaklık ve Samsung 10000 mAh powerbank ön plana çıkan ürünler arasında yer aldı. Peki, 'de bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte o ürünlerin fiyat listesi...

    A101 25 Haziran aktüel kataloğu indirimlerle dolu!

    A101 25 Haziran aktüel kataloğu ile yarın yine onlarca ürün satışa sunulacak. Yüz binlerce kişi tarafından heyecanla beklenen kataloğda bu hafta da sürpriz ürünler bulunuyor. Bilindiği üzere her hafta perşembe günleri A101 market şubelerinde satışa sunulan ürünler yoğun ilgi görüyor. A101'de bu hafta TOSHIBA 50" Ultra HD Smart LED TV, Piranha Akıllı Çocuk Saati, Earbuds Bluetooth Kulaklık ve Samsung 10000 mAh powerbank dikkat çeken ürünlerin arasında yer alıyor. İşte A101 25 Haziran 2020 aktüel kataloğu

    A101 25 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

    Haberler Ekonomi A101 25 Haziran 2020 aktüel kataloğu: A101'de bu hafta teknoloji ürünlerindeki indirim öne çıkıyor
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