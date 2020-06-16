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    • Ekonomi
    • 16.06.2020 13:33
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    • 16.06.2020 13:40
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    şirketi 'da kriz: 22 bin kişiyi ya hazırlanıyor

    Son dakika haberi... sine virüs salgınından büyük darbe! Alman şirketi Grubu, yeni tip (Kovid-19) salgınının sebep olduğu ekonomik kriz nedeniyle 22 bin tam zamanlı çalışanını yı müzakere etmek niyetiyle 22 Haziran'a kadar işçi sendikaları ile toplu kriz anlaşmaları yapmak istediğini duyurdu. Alman hükümeti 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi tan korumuştu.

    Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da kriz: 22 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

    Lufthansa Grubu, 22 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

    Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu işten çıkarmaların şirketin bütün birimlerinde olacağı belirtildi.
    Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da kriz: 22 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

    Açıklamada, "Lufthansa'nın uçuş operasyonları, 600'ü pilot, 2 bin 600 uçuş personeli ve 1500 yer personeli olmak üzere hesaplanan 5 bin pozisyonla krizden etkilenecek." ifadelerine yer verildi.
    Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da kriz: 22 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

    Ayrıca bakım ve onarım iştiraki Lufthansa Technik'in iş gücünün de 2 bin 500'i Almanya'da olmak üzere, 4 bin 500 kişi azaltılacağına vurgu yapılan açıklamada, uçak içi ikram hizmetleri sağlayıcısı LSG Group'un yeniden yapılandırılması nedeniyle dünya genelinde 8 bin 300 işin etkileneceği kaydedildi.
    Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da kriz: 22 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

    Dünya genelinde 135 bin çalışanı bulunan Lufthansa AG, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan Kovid-19 salgını nedeniyle iflas etme noktasına gelmişti.
    Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da kriz: 22 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

    Alman hükümeti 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan korumuştu.
    Haberler Ekonomi Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da kriz: 22 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
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