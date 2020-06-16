Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da kriz: 22 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Ayrıca bakım ve onarım iştiraki Lufthansa Technik'in iş gücünün de 2 bin 500'i Almanya'da olmak üzere, 4 bin 500 kişi azaltılacağına vurgu yapılan açıklamada, uçak içi ikram hizmetleri sağlayıcısı LSG Group'un yeniden yapılandırılması nedeniyle dünya genelinde 8 bin 300 işin etkileneceği kaydedildi.