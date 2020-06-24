20 bin e-ticaret uzmanı geliyor

Türkiye'de 9 bine yakın e-ticaret sitesine altyapı hizmeti sağlayan Ticimax E-Ticaret Sistemleri, düzenlediği ücretsiz online eğitimler ile sektöre yeni e-ticaret uzmanları kazandırmaya devam ediyor. Şirketin Kurucusu Cenk Çiğdemli, "Pandemiden itibaren online eğitimlerimize talep büyük oranda arttı. Son 3 ayda e-ticaret yapmayı öğrenmek için ücretsiz online eğitimlerimize dahil olan katılımcı sayısı 6 bini aştı" dedi. e-ticarete giriş eğitimleri ve bayilere özel eğitimlerin yanı sıra, onlarca konu başlığında düzenlenen webinar serisiyle çok kısa bir sürede Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişiye ulaştıklarını aktaran Çiğdemli, "Bu yıl hedefimiz, sektöre 20 bin e-ticaret uzmanı kazandırmak" diye konuştu.