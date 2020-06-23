Türk Silahlı Kuvvetlerine "yeni nesil tank avcısı" yerli füzeli Kaplan'ın teslimatı başladı







Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara unsurlarının ateş gücünü artıran Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında "yeni nesil tank avcısı" Kaplan teslimatı sayısı 26'ya ulaştı. Yerli olarak üretilen Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS) füzelerinin kullanılacağı ilk araçların teslimatı da gerçekleştirildi.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, şirketin yürüttüğü projelere ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirleri en üst düzeye çıkararak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kurt, "Şu ana kadar 2 teknisyen arkadaşımızda geçtiğimiz haftalarda dışarıdan alınma kaynaklı Kovid-19 tespit edildi. Sağlıkları yerinde. Aynı servise binen, mesaide birlikte olan arkadaşlarımızdan yaklaşık 40 kişi karantinaya alındı. Kendilerinden bir şey çıkmadı. 1000 kişiden 2 vakayla bu süreci geçiriyoruz." dedi.

Beklenen ve imzalanan projelerin gecikmesi gibi nedenlerle satışlarda bu yıl yüzde 15 civarında düşüş öngördüklerini ifade eden Kurt, şöyle konuştu:

"Bunun asıl nedenini Kovid-19 olarak açıklamak yanlış olur. Özellikle Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Araç Projesi ve Zırhlı Muharebe Aracı Modernizasyon Projesi'nde T0'ın (projenin fiili başlangıcı) gecikmesini ana etkenler olarak görüyoruz. Kovid-19 anlamında çok büyük bir etki bugüne kadar olmadı. Asıl etkileri 6 ay, 1 senelik vadelerde görülebilir."

