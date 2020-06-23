Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 artışla 389,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 385 bin 500 lira, en yüksek 387 bin 880 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 387 bin 880 liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik fiyatı...

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?