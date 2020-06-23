Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 artışla 389,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 385 bin 500 lira, en yüksek 387 bin 880 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 387 bin 880 liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik fiyatı...
ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 artışla 389,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 632,00 lira, Cumhuriyet altını 2.585,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,46 yükselişle 389,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|387,20
|387,40
|389,00
|389,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.552,00
|2.573,00
|2.564,00
|2.585,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|353,00
|357,00
|355,00
|359,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.495,00
|2.515,00
|2.505,00
|2.525,00
|Yarım Ziynet
|1.247,00
|1.257,00
|1.253,00
|1.263,00
|Çeyrek Ziynet
|624,00
|629,00
|627,00
|632,00
ALTININ KİLOGRAMI 387 BİN 880 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 385 bin 500 lira, en yüksek 387 bin 880 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 387 bin 880 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 491 milyon 18 bin 575,81 lira, işlem miktarı ise 1.277,26 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 504 milyon 866 bin 602,40 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.767,70 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.767,70 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artarak 387 bin 880 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8392 lira, satışta 6,8666 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8374 lira, satışta 6,8648 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1334, sterlin/dolar paritesi 1,2528, dolar/yen paritesi de 106,24 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,37 yükselerek 43,62 dolardan işlem görüyor.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ile imzalanan ticaret anlaşmasının "eksiksiz olarak" geçerli olduğuna ilişkin açıklamasıyla Brent petrol 43 doları aştı. Küresel piyasalarda artan risk iştahıyla altının ons fiyatı da 1,760 doların üzerine çıktı.
Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro'nun Çin ile ticaret anlaşmasının "sona erdiğini" söylemesi piyasaları rahatsız ederken; Navarro'nun açıklamalarına tepki olarak hisse senedi piyasalarında da satışa geçilmişti. Bu gelişmelerin ardından Navarro, açıklamalarının yanlış anlaşıldığını belirterek geri adım attı.
Navarro'nun geri adımının ardından, Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çin ile Ticaret Anlaşması eksiksiz olarak geçerliliğini koruyor" dedi ve anlaşmanın maddelerine uygun olarak uygulanmaya devam edeceğini umduğunu vurguladı.
Bu gelişmelerin ardından, Ağustos teslimi Brent hampetrolün varil fiyatı yüzre 0.67 artışla 43.37 dolara, Batı teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.69 artışla 41.01 dolara yükseldi.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol'a göre, ons altın 1,750 doların üzerinde güç toplamaya çalışıyor:
"Korona virüsün yayılma hızının yeniden artması yatırımcıları tedirgin ederken artan güvenli liman arayışı ons altının güçlü bir performans sergilemesini sağlıyor.
"Altına yönelimin artması ile kısa vadeli indikatörler de ivme kazanmış durumda. Bu kapsamda 1,750 doların üzerinde kalınması halinde 1,770 doların bir sonraki hedef olacağını düşünüyoruz.
"Ancak, altındaki hareketlerin risk iştahı ile doğrudan bağlantılı olduğunu ve bu kapsamda haber akışına karşı hassasiyetin yüksek olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor.
"Dolayısıyla iyimser haber akışına altın kâr satışları ile cevap verebilir."
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.44 artışla 17.98 dolar,
- altın, yüzde 0.72 artışla 1,767.40 dolar,
- bakır, yüzde 1.46 artışla 5,895.00 dolar,
- platin, yüzde 0.56 artışla 828.80 dolar,
- paladyum yüzde 1.12 düşüşle 1,923.10 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 389 liraya, çeyrek altın 637 liraya, Cumhuriyet altını da 2,536 liraya yükseldi.