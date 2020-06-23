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    • Ekonomi
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    • 23.06.2020 10:06
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    : BIST100 23 Haziran gününe yüzde 0.48 artışla başladı!

    haberi... Borsa yükselişini sürdürüyor! i (BIST100), yeni güne yüzde 0.48 artışla 115 bin 740 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.73, BIST Mali Endeks yüzde 0.51, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.13 artıdaydı. Teknik açıdan endeksinde 115.200'ün önemli direnç konumunda olduğunu, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 116.000 ve 118.000 seviyelerinin gündeme geleceğini belirten analistler, 112.000 puanın ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

    BIST100 güne hareketli başladı!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,48 artışla 115.740,98 puana yükseldi.

    Açılışta BIST 100 endeksi, 550,93 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 115.740,98 puana çıktı.



    Bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 0,42 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,42 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 2,96 ile spor oldu.



    Dün banka hisselerinde yoğunlaşan alışlarla yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 1,39 değer kazanarak 115.190,05 puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını yaptı.



    Analistler, bugünün veri gündeminde Avrupa ve ABD'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile ABD'de yeni konut satışlarının öne çıktığını söyledi.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.200'ün önemli direnç konumunda olduğunu, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 116.000 ve 118.000 seviyelerinin gündeme geleceğini belirten analistler, 112.000 puanın ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.
    Haberler Ekonomi Son dakika: BIST100 23 Haziran gününe yüzde 0.48 artışla başladı!
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