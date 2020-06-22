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    • 22.06.2020 10:03
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    'da yükseliş trendi sürüyor! | 22 Haziran 2020 BIST 100 endeksi

    Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.97 artışla 114 bin 711 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.64, BIST Mali Endeks yüzde 1.35, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.47 artıdaydı.

    Borsa İstanbul'da yükseliş trendi sürüyor!

    'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,97 artışla 114.711,23 puana yükseldi.

    Açılışta BIST 100 endeksi, 1.099,34 puan ve yüzde 0,97 değer kazanarak 114.711,23 puana çıktı.

    cılık endeksi yüzde 2,05 ve holding endeksi yüzde 0,62 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 1,35 ile spor oldu.

    Geçen haftanın son işlem gününde rekor işlem hacmiyle yüzde 0,99 değer kazanan BIST 100 endeksi, 113.611,89 puanla 26 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

    Analistler, bu haftanın açılışında dünya borsalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

    Bu haftanın veri gündeminde, perşembe günkü Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı ve ABD'nin büyüme verisinin yanı sıra yarın Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.200 seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

    Haberler Ekonomi Borsa İstanbul'da yükseliş trendi sürüyor! | 22 Haziran 2020 BIST 100 endeksi
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