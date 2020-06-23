TOKİ Kırklareli Artvin kura çekiliş sonuçları sorgula! 23 Haziran TOKİ Kırklareli Artvin kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Kırklareli Artvin kura çekiliş sonuçları sorgula! 23 Haziran tarihli TOKİ Kırklareli Artvin kura sonuçları isim listesi! Başkan Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 100 bin sosyal konut projesi için heyecan dorukta. Yüzbinlerce kişinin ev sahibi olma sevinci yaşadığı TOKİ kura çekilişleri devam ediyor. 23 Haziran'da TOKİ Kırklareli Merkez ve TOKİ Artvin kura çekilişleri yapılıyor. Haberimizden kura çekilişlerinin canlı yayınını bulabilir ve çekiliş sonuçlarıyla isim listelerini sorgulayabilirsiniz.
TOKİ KIRKLARELİ ÇEKİLİŞİ!
TOKİ Kırklareli Merkez 300 konut çekilişi saat 10:00'da başlayacak.
TOKİ ARTVİN ÇEKİLİŞİ
TOKİ Artvin 300 toplu konut projesi kura çekilişi saat 12:00'de başlayacak.
TOKİ ARTVİN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
SÖZLEŞME İMZALANMASI
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Sözleşme imzalama aşamasında;
Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,
Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Hak sahiplerine konutlar;
Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.