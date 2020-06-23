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    • 23.06.2020 09:06
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    'de yayımlandı! Süre uzatıldı!

    Maden ve İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, 'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, 42 bin 201 hektar yüzölçümüne sahip petrol arama ruhsatının süresinin 26.05.2020 tarihinden 26.05.2022 tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılmasına karar verildi.

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Süre uzatıldı!

    Türkiye leri Anonim Ortaklığının () Diyarbakır ili sınırları içerisinde kalan petrol arama sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

    Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Buna göre, 42 bin 201 hektar yüzölçümüne sahip petrol arama ruhsatının süresinin 26.05.2020 tarihinden 26.05.2022 tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılmasına karar verildi.

    Söz konusu kararın, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla alındığı belirtildi.

    TP, sahanın genişletilmesi için bu yıl 23 Mart'ta Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmuştu.

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