Kredi kartı birçok kişinin cüzdanında bulunan en yaygın ödeme araçlarından birisidir. Fakat kredi kartının nasıl kullanılması gerektiğinin bilinmesi gerekir. Kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişilerin banka notu düşürülmektedir. Bu bağlamda Bankacılıkta 1 Temmuz itibarıyla hayata geçecek düzenlemeyle, hesap ekstresi, dekont, hesap özeti gibi bilgilerin, e-posta yerine internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden gönderilmesi esas olacak. Bankacılık kaynaklarından alınan bilgiye göre düzenleme, Türkiye'deki banka müşterilerinin finansal bilgilerinin yurt içinde kalmasını sağlayacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı yönetmelik uyarınca, bankaların elektronik ortamda müşterilerine ilettiği, hassas veri veya sır niteliğinde veri içeren her türlü ekstre, dekont, hesap özeti gibi bilgilerin, elektronik bankacılık hizmeti sunulan kanallar üzerinden gönderilmesi esas olacak. Bankalar, hassas bilgilerin kendi elektronik dağıtım kanallarının kullanılması için müşterilerine yönlendirme yapacak. 1 Temmuz'dan itibaren e-posta yoluyla ekstre, dekont, hesap özeti iletilmesi müşterinin talebine bağlı olacak. Bankacılık uygulamalarını kullanamadığını belirten müşteriler, bankaya talepte bulunarak e-posta üzerinden bildirim almaya devam edebilecek.
2 faktörlü güvenlik
Bankacılık kaynaklarından alınan bilgiye göre düzenleme, Türkiye'deki banka müşterilerinin finansal bilgilerinin yurt içinde kalmasını sağlayacak. Gmail, Hotmail gibi e-posta sağlayıcılarının sunucularının yurt dışında bulunduğuna dikkat çeken yetkililer, yabancı internet sağlayıcıları üzerinden iletilen bankacılık bilgilerinin, yurtdışında kimler tarafından görülüp görülmeyeceğinin garanti edilemeyeceğine dikkat çekti.
Bankaların kullandığı mobil ve internet uygulamalarının sunucularının ise Türkiye'de bulunduğuna işaret eden kaynaklar, bu şekilde hassas bilgilerin yurt dışında dolaşıma girmeyeceğini ve Türkiye'de kalacağını vurguladı. Bankacılık uygulamalarında 2 faktörlü güvenlik sistemi uygulanması nedeniyle verilerin daha güvenli olduğunu anlatan kaynaklar, belgelere ait PDF dosyalarının uygulamalar üzerinden de alınabilmesiyle, e-postalara ihtiyaç kalmadığını vurguladı.
Kredi Kartı Nedir?
Kredi kartı birçok kişinin cüzdanında bulunan en yaygın ödeme araçlarından birisidir. Fakat kredi kartının nasıl kullanılması gerektiğinin bilinmesi gerekir. Bununla birlikte kredi kartını ödeyemeyen kişiler borçları sebebi ile bankaların takip sistemine girmiş bulunmaktadır. Kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişilerin banka notu düşürülmektedir.
Banka notu nedir? Banka notu kredi kartınızı ödeyemediğiniz ya da zamanında ödeyebildiğiniz durumlarda işleme giren bir terimdir. Banka notu kredi kartınızın düzenli ve zamanında ödenmesi sonucunda yüksek olur. Bunun yanı sıra kredi kartınızı ödeyemediğiniz durularda da banka notunuz düşük olur. Banka notu; herhangi bir ihtiyacınız durumunda bankadan kredi çekmek istediğinizde gözden geçirilen nottur. Örnek vermek gerekirse, kredi kartını düzenli ve zamanında ödeyemeyen biri iseniz, 5 milyarlık kredi çekmek istediğinizde banka tarafından reddedilmenize sebebiyet veren en önemli unsurlardan birisidir. Böylelikle banka notunuzun yüksek olmanızı sağlamak için, kredi kartınızı doğru bir şekilde kullanmanız gerekir.
Kredi Kartı Nasıl Kullanılır?
Kredi kartı bazı durumlarda en zor anlardan kurtarır. Fakat bazı durumlarda ise başınıza iş açabilir. Kredi kartını doğru kullanmak sizi daima kazandırır. Bundan dolayı kredi kartını doğru kullanmak önemlidir. Kredi kartını doğru kullanmak için, öncelikle kredi kartını bilinçli bir şekilde harcamak gerekir. Bilinçli bir şekilde harcandığında ve sadece en zor durumlarda kullanıldığında herhangi bir sıkıntıya sebebiyet vermeyecektir.