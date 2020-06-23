2020 Ocak itibarıyla başlamıştı! Sigortalı çalışan annelere çocuk, doğum ve süt parası gibi ödemeler yapılıyor

Devlet önemli destekler vermeye devam ediyor. Bilindiği gibi annelere 'çocuk parası', 'doğum (rapor) yardımı', 'süt ve emzirme parası', 'yarım gün çalışma desteği' ve 'kreş yardımı' adı altında destekte bulunuyor. Bunun nedeni ise yaşlanan nüfus ve buna teşvik olarak belirtiliyor. Bu ödemeler ise her yıl artıyor. Bu desteklerden birisi olan çocuk parası, doğum yapan tüm annelere veriliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de