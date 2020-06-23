Haziran ayı sıfır otomobil fırsatları tek tek sunuldu: O markadan 'Şimdi al 2021'de öde' kampanyası!

Otomobil sahibi olmak isteyenler sıfır ve ikinci el taşıt fiyatlarını inceliyor. Bir yandan da firmaların yaptığı kampanyalar yakından takip ediliyor. Pek çok araç markası Haziran ayı fırsatlı paketlerini duyurdu. Citroen Türkiye, haziran ayına özel çeşitli finansman kampanyaları sunduğunu açıkladı. Honda 1.5 litre VTEC Turbo motorlu manuel Civic Sedan modelinin kampanya kapsamında yer aldığını duyuruldu. Ayrıca Renault ve Fiat fırsatlı kampanyaları açıkladı. Bu kapsamda sıfır araç almak isteyen kişiler fırsatları öğrenerek değerlendirmek istiyor. İşte Haziran ayı otomobil fırsatları ve sunulan avantajlar

HONDA'DAN HAZİRANA ÖZEL FIRSAT

Honda, haziran ayında tüm Civic Sedan modellerine özel sunduğu kredi kampanyasını sürdüreceğini açıkladı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda tutkunları tarafından yıllardır sabırsızlıkla beklenen, turbo motor performansını en üst düzeyde sunan 1.5 litre VTEC Turbo motorlu manuel Civic Sedan modeli de kampanya kapsamında yer alıyor.