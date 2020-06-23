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    • Ekonomi
    • 23.06.2020 23:44
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    • 23.06.2020 23:44
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    ile çeşitli sürprizler! 'ta bu hafta hangi ürünler indirimli?

    ürünleri, yarın marketlere gelecek fırsatlı indirimleri merak edenler tarafından sorgulanıyor. kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin fiyat listesi firma tarafından duyuruldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle teknoloji, yaz ve bakım ürünleri sürprizleri dikkat çekiyor. Peki, 24 Haziran aktüel kataloğu ürünleri nelerdir? İşte o ürünlerin fiyat listesi

    ŞOK 24 Haziran aktüel kataloğu ile çeşitli sürprizler!

    ŞOK 24 Haziran aktüel kataloğunda yer alacak ürünler merak edilmeye başlandı. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde çarşamba günü satışa sunulacak. ŞOK'ta haftanın fırsatları aktüel kataloğuyla raflarda yer alacak ürünler ve fiyat listeleri belli oldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle teknoloji, ev eşyaları ve yiyecek ürün sürprizleri dikkat çekti. İşte ŞOK 24 Haziran aktüel kataloğu ürünleri...

    ŞOK 24 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

    SAMSUNG 43" UYDU ALICI UHD TV

    • 4 Çekirdekli işlemci
    • Bluetooth/Wifi
    • 3840x2160 çözünürlük
    • 109 Ekran
    • 2 x HDMI Çıkışı
    • 2 x Usb Medya Çıkışı
    • 20 Watt ses çıkışı

    Haberler Ekonomi ŞOK 24 Haziran aktüel kataloğu ile çeşitli sürprizler! ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli?
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