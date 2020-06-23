ŞOK 24 Haziran aktüel kataloğunda yer alacak ürünler merak edilmeye başlandı. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde çarşamba günü satışa sunulacak. ŞOK'ta haftanın fırsatları aktüel kataloğuyla raflarda yer alacak ürünler ve fiyat listeleri belli oldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle teknoloji, ev eşyaları ve yiyecek ürün sürprizleri dikkat çekti. İşte ŞOK 24 Haziran aktüel kataloğu ürünleri...

ŞOK 24 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

SAMSUNG 43" UYDU ALICI UHD TV

• 4 Çekirdekli işlemci

• Bluetooth/Wifi

• 3840x2160 çözünürlük

• 109 Ekran

• 2 x HDMI Çıkışı

• 2 x Usb Medya Çıkışı

• 20 Watt ses çıkışı