Konut kredisi başvurularında patlamalar yaşandı. Bu anlamda vatandaşlar bankalar önünde kuyruklar oluşturdular. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi yeni faiz oranları kaç? soruları, düşük faizle ev almak isteyen vatandaşların gündeminde. Kamu bankaları 4 yeni kredi paketini devreye alıyor. Paket içerisinde şüphesiz en çok dikkat çeken, 12 ay erteleme imkanı da sunan konut kredisi faiz oranları. Yeni konut kredisi faiz oranları 2 Haziran'dan itibaren geçerli. Eski konut kredilerinin yapılandırılması ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi ve hesaplama ile ilgili detaylar haberimizde. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KONUT KREDİSİ İÇİN 750 BİN LİRALIK ÜST LİMİT
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yapılan ortak açıklamaya göre konutta kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılacak. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.
ZİRAAT BANKASI 0.49 FAİZ ORANI HESAPLAMA KONUT KREDİSİ BAŞVURU VE FAİZ ORANLARI
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullanılacak. Kredi kullanımında %10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.
Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
AZAMİ 12 AY ÖDEMESİZ DÖNEMLİ
İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
E DEVLET İLE KREDİ NOTU-PUANI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Bankalardaki kredi puanınızı öğrenmek için izleyeceğiniz adımlar şöyle;
KONUYLA İLGİLİ DÜN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;
"Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu, e-Devlet üzerinden yarından itibaren ücretsiz olarak sunulmaya başlanacak. Daha önce ücret ödeyerek alınan bu hizmet, kişi başı ayda bir defa olmak üzere ücretsiz sunulacak. Vatandaşımız, bu hizmet ile evinde, internet üzerinden ücret ödemeden banka ve finansal kuruluşlardan kullandığı bireysel ve ticari nitelikli tüm kredi ve kredi kartı limitlerini, vadelerine göre borç bilgilerini ve ödenmemiş olan faiz, komisyon bilgilerini görebilecek.
Raporda, borç bilgileri banka ve finansal kuruluş bazında yer alacak. Vatandaş, tüm borçlarını ve varsa ödenmemiş olan faiz, komisyonlarını topladığında toplam borç tutarına ulaşabilecek. Ayrıca, son 10 yılda banka ve finansal kuruluşlar tarafından yasal takibe intikal ettirilmiş açık ve kapalı durumdaki borçlarını görebilecek."
AYDA BİR DEFA ÜCRETSİZ ALINACAK
Bu kapsamda, Türkiye Bankalar Birliği "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmeti, saat 18.30 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden tüm kullanıcıların erişimine açılıyor. Bu hizmet kapsamında kullanıcılar, "Kredi Limit ve Borç Bilgileri" veya "Çek Bilgileri" raporunu ayda bir defa ücretsiz alabilecek.
HİZMETTEN FAYDALANMAK İSTEYEN KULLANICILAR...
Bu hizmetten faydalanmak isteyen kullanıcılar, e-Devlet kapısında yer alan kimlik doğrulama yöntemlerinden biri ile kimliklerini doğruladıktan sonra, "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmetini seçerek, "Kredi Limit ve Borç Bilgileri" veya "Çek Bilgileri" raporlarından birini talep edebilecek. İlgili talebin Türkiye Bankalar Birliğine iletilmesinin ardından, buraya gelen taleplerin yoğunluğuna bağlı olarak 2 saat ile bir gün arasında rapor hazırlanıp kullanıcıya SMS ile raporun hazır olduğuna ilişkin bilgi iletilecek.