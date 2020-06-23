Taşıt kredisi başvurularına dair detaylar merak konusu oldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'un 0.49-0.69 faiz fırsatıyla duyurduğu taşıt kredisinin ardından gözler sıfır ve ikinci el araç fiyatlarına çevrildi. Başvurular Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleştirilecek. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Peki taşıt kredisi hesaplaması nasıl yapılır? 2020 araç kredisi faiz oranları kaç? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KAMU BANKALARINDAN TAŞIT KREDİSİ PAKETİ
Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi – Katkı Paylı
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 – %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
İkinci El Taşıt Kredisi
İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak.
Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU İŞLEMLERİ
-0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için kullandırılabilir.
-60 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
-Ruhsatında hususi olarak kaydedilmesi kaydıyla hafif ticari araçların (minibüs, kamyonet, pick-up) alımını finanse etmek amacıyla kullandırılabilir.
-Araç rehni, teminat olarak alınır. Bankamız lehine rehin tesis edilir. Gerekli görüldüğü takdirde ek teminat istenebilir.
-Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat sigortası ve kasko* ürünlerini sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., kasko ürünü ise Ziraat Sigorta AŞ tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş ile Ziraat Sigorta A.Ş. acentesidir.
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
-Taşıt Kredisi
-Başvuru Formu,
-Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
-Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,
-Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,
-Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,
-Şubece istenebilecek diğer belgeler.
HALKBANK TAŞIT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
-Nüfus cüzdanı
-Gelir belgesi.
-Şirket ortağı olunması halinde vergi levhası veya Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan kuruluş ilanı fotokopisi, son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu.
-0 otomobil için proforma fatura.
-İkinci el araba için araç ruhsatı
VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU İŞLEMLERİ
60 aya varan vade seçenekleri ve cazip faiz oranlarıyla arabanız kapınızda!
Kredinizi,
Aylık eşit taksitli,
3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,
3 ayda bir taksitli
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VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA SAYFASI
Kampanya Koşulları:
Nihai fatura değeri 120.000 TL'yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için %70, 120.000 TL'nin üstünde olan kısım için %50'sine kadar kredi kullandırılabilir. Nihai fatura değeri 120.000 TL ve altında olan taşıt kredilerinin vadesi 60 ayı, nihai fatura değeri 120.000 TL'nin üzerinde olan taşıt kredilerin vadesi ise 48 ayı geçememektedir. Hayat sigortası zorunluluğu yoktur.
İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Öncelikle ikinci el taşıt kredisinin ne olduğundan kısaca bahsedelim. Bankalar taşıt kredisi ürünlerini 0 araçlar için farklı, 2. el araçlar için farklı şartlarla sunarlar. Sıfır araçlar için araç kredisi almak genellikle daha kolaydır. Otomobil kredisi ile ikinci el araç alımlarında araç yaşı sınırlaması ve sıfır araç alımına göre kredi kullandırım oranı farklılığı vardır. Aracın değeri, kasko değerine göre hesaplanır ve kredi buna yönelik olarak verilir.
Taşıt alıp satmak oldukça yaygın bir durum olduğundan bu kredide her şey düşünülmüştür. Çoğu bankada taşıt kredisi farklı kollara ayrılır bunların başında sıfır ve ikinci el araba kredileri vardır bunun yanı sıra bazı bankalarda ipotekli taşıt kredisi dahi bulunmaktadır. Sıfır araba kredisi normal hiç kullanılmamış bir araba alacağınız zaman bankanın size temin ettiği kredi miktarıdır.
İkinci el araba için bankalar size alacağınız arabanın değerini baz alaram bir rakam belirler ve bu çıkan rakamın yüzddlik olarak seksinddn fazlasını size temin etmektedir. İpotekli taşıt kredisi oldukça farklıdır. İpotekli araç kredisinde ipotek ettirdiğiniz ve alacağınız aracın maddi değeri oldukça önemlidir.
Örneğin ipotek ettirdiğiniz araba son model ve oldukça güzel bir markaya ait olsun alacağınız arabada eski arabanızın bir üst modeli olsun. Bu tarz bir durumda bankanın size sağlayacağı kredi miktarı oldukça yüksek olacaktır. Banka kredi miktarını ipotekli araç üzerinden daha çok belirlemektedir. Bankanın gönderdiği ekspertizin kararınca kredi miktarı belirlenir siz hiç bir talepte bulunamazsınız.
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