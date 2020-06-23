Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasalardaki gelişmeleri merak edenler tarafından sorgulanıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 6,8490 liradan, avro 7,7120 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8430 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6960 lira olmuştu. Dün 6,8346-6,8585 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6,8452'den tamamladı. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?