Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasalardaki gelişmeleri merak edenler tarafından sorgulanıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 6,8490 liradan, avro 7,7120 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8430 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6960 lira olmuştu. Dün 6,8346-6,8585 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6,8452'den tamamladı. İşte dolar ve euroda son durum...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 387 BİN 880 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 385 bin 500 lira, en yüksek 387 bin 880 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 387 bin 880 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 491 milyon 18 bin 575,81 lira, işlem miktarı ise 1.277,26 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 504 milyon 866 bin 602,40 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 9 milyonu aşarken, ikinci dalgaya yönelik endişeler de gündemde kalmaya devam ediyor.
Buna karşın, özellikle ABD'de açıklanan verilerin pozitif bir tablo ortaya koyması sonrası piyasalarda ekonomilerin hızlı bir şekilde toparlanacağı beklentilerinin fiyatlandığı görülüyor.
Bugün Japonya'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta 37,8 ile önceki aya göre 0,6 puan düşüş kaydetse de aynı dönemde hizmet PMI 26,5'ten 42,3'e yükseldi. Veri sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artarak 22.549 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 107,1 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 yükselerek 2.971 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 artışla 35.257 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 yükselişle 24.855 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 primle 2.131 puanda seyrediyor.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDIt
Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 365 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 artarak 12.359 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 6.272 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 primle 7.391 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 4.976 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 19.602 puan oldu.
Avro/dolar paritesi haftanın ikinci işlem gününde de yükselişini sürdürerek yüzde 0,3 kazançla 1,1290 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,2490 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızının yükselmesine karşın ekonomilerin hızlı bir şekilde toparlanacağına ilişkin beklentilerin pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.
Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğüne işaret eden analistler, gün içerisinde Avrupa ve ABD'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere ABD'de yeni konut satış verilerinin de izleneceğini kaydetti.