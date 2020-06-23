Evden çalışanlar tam ücret mi alır?





Mesai saatleri dışında da olsa, o şehirde şirket adına bulunduğu için, bu bir iş kazası sayılır ve SGK'ya bildirilip gereğinin yapılması gerekir. İş kazası sayılması için sadece işyerinin içinde olması şartı bulunmuyor. İşle ilgili ya da yöneticinin emriyle dışarı çıkan bir çalışan kaza geçirirse bu iş kazası sayılıyor. Yine şirkete ait araçla evine giderken de kaza olursa bu iş kazası kabul ediliyor.







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