Başarıyı müşteriyle iletişim getiriyor

ilk yarısında Türkiye ve dünya sigortacılığı için benzeri görülmemiş bir dönem yaşandı. Risk algısının bir anda değiştiği bu süreçte, tüketicilerin satın alma alışkanlıkları değişim gösterirken; müşteri davranışlarından acente ilişkilerine pek çok alanda sigorta şirketlerinin yetkinlikleri test edildi. Son dönemde hayata geçirdiği yenilikçi ve müşteri odaklı ürün ve uygulamalarla gündeme gelen Ray Sigorta, bu yılın ilk 4 aylık rakamlarına göre üretimini bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38 artırarak 519 milyon liralık prim üretimi gerçekleştirdi. "Ülkemizin ve küresel piyasaların belirli zorluklarla karşılaştıkları günlerde doğru çözümleri müşterilerimizle buluşturmayı başardık" diyen Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu başarı da hem acentelerimizle hem de müşterilerimizle aramızda kurmayı başardığımız çift yönlü iletişimin bir sonucu. Diğer taraftan en önemli paydaşlarımız olan acentelerimize sunduğumuz desteklerin yanı sıra piyasaya sunduğumuz fark yaratan ürünlerle ihtiyaçlara cevap verebilmelerini sağlıyoruz. Ekonomik Kasko, Baby on Board, Prenses Kasko, Cyberella bunlardan sadece bazıları. Sadece bir alanda değil, hizmet verdiğimiz her alanda başlattığımız yeni inisiyatifler ve kampanyalarla satış kabiliyetimizi artırıyoruz. Biz bu zorlu dönemlerde acentelerimize de doğru bir iş ortağı olduğumuzu gösterdik. En zor günlerde ilave komisyon kampanyası ile sektöre öncü olduk. Sonrasında başlattığımız peşin komisyon desteği de acentelerimizin bu süreçte bir nebze de olsa nefes almasına vesile oldu. Bu dönem bir daha gösterdi ki doğru bir iş ortağı ile çalışmak bu işi meslek olarak yapan acenteler için birinci öncelik olmalı. Biz her dönem acentelerimizin yanında olacağız."Sigorta, bu yılın 4 aylık rakamlarına göre hayat dışı prim üretiminde 19'uncu sıradan 16'ncı sıraya yükseldi. Koray Erdoğan, şöyle konuştu: "Bu dönemde pazar payımızı da yüzde 20 artırmayı başardık. Banka üretimi olmadan, gruptan hazır bir üretim almadan, yüzde 25'in altında bir trafik payı, yüzde 50'nin altında bir oto payı ile böyle bir başarıyı yakalayabilen bir şirket olmadı sektörde. Biz bu başarıyı şirketimizi ilk 10'a sokarak daha da taçlandıracağız. İlk 10'da kalıcı olmayı hedefliyoruz."