KİPTAŞ Silivri 4. etap kura çekimi ne zaman? KİPTAŞ kura çekimi tarihi belli oldu mu?

27 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan ikinci KİPTAŞ Silivri 4 etap kurası ile ise 2+1 kapalı mutfak tipindeki 552 adet konut için hak sahibi belirlenecek. Asil ve yedek talihli olmak üzere hak sahipleri belirlenerek ilan edilecek.

PROJE AYRINTILARI

Ortalama kat brüt alanları 86 m2 olan 474 adet 2+1 açık mutfak, 92 m2 olan 702 adet 2+1 kapalı mutfak, 111 m2 olan 220 adet 3+1 olmak üzere toplam 32 bloklu 1.396 konuttan oluşan projede 50 cadde üstü dükkan ve 1 adet kreş bulunuyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?

Başvuru sahibinin T.C. vatandaşı ve reşit olması, kendisi veya eşine ait tapuda kayıtlı, kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli bağımsız bölümün olmaması (tarla, bağ, bahçe, işyeri ile başvuru sahibi ve eşinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) şartı ile başvuru yapılabilir. Ayrıca hak sahibi olacak kişinin veya eşinin daha önce KİPTAŞ'tan konut satın almamış olması gerekmektedir.