Borsa günü yükselişle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,96 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,86 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 5,61 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, 115.338,85 puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.