Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,81
|13,47
|9,95
|Karsan Otomotiv
|2,73
|2,55
|7,06
|Şekerbank
|1,40
|1,34
|4,48
|Bizim Mağazaları
|20,32
|19,48
|4,31
|Eczacıbaşı İlaç
|6,31
|6,05
|4,30
|Türk Telekom
|8,11
|7,78
|4,24
|Türk Traktör
|72,35
|69,45
|4,18
|Sarkuysan
|6,31
|6,08
|3,78
|Güneş Sigorta
|4,57
|4,41
|3,63
|Tofaş Oto Fabrikası
|24,78
|23,92
|3,60
|Zorlu Enerji
|1,76
|1,70
|3,53
|Trakya Cam
|3,61
|3,50
|3,14
|Şişe Cam
|5,57
|5,41
|2,96
|Otokar
|146,50
|142,60
|2,73
|Anadolu Cam
|4,72
|4,60
|2,61
|Odaş Elektrik
|2,17
|2,12
|2,36
|Soda Sanayii
|6,08
|5,95
|2,18
|Selçuk Ecza Deposu
|8,95
|8,76
|2,17
|Borusan Mannesmann
|11,27
|11,06
|1,90
|Enerjisa Enerji
|8,42
|8,27
|1,81