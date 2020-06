AXA Sigorta ‘Dünya için hareket et’ diyor

Dostu Sigortacılık" yaklaşımıyla iklim değişikliğiyle mücadeleye destek veren Axa Sigorta, konuyu insan sağlığı ve hareket ekseninde ele aldığı "Dünya Için Hareket Et" isimli yeni projesiyle duyurdu. Aktif Yaşam Derneği ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) işbirliğiyle hayata geçirilen projede daha hareketli bir yaşam tarzının insan sağlığı için yarattığı değeri, küresel ısınma ve iklim krizi açısından dünyanın bağışıklığı için de yaratalabileceğine dikkat çekiliyor.Yenilikçi sigortacılık çözümleri geliştirmenin yanı sıra toplumsal hayat ve çevre için de değer yaratmanın da Axa için stratejik önem taşıdığını ifade eden Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, "Dünyamızın bağışıklığını tehdit eden küresel ısınma ve iklim değişikliği Axa Gelecek Riskleri Raporu'nda üst üste dört yıldır insanlığın karşı karşıya olduğu en önemli risk. Ancak risklerin birbirleri ile bağlantısı sebebiyle salgın hastalıklar, jeopolitik istikrarsızlık gibi başka risklerin de doğrudan veya dolaylı etkeni. Bu noktada insanlık olarak sebep olduğumuz karbon ayak izinin azaltılması önemli bir değişim faktörü ki bu da yaşam alışkanlıklarımızı rasyonel bir bakış açısıyla değiştirmemizi gerektiriyor. 'Dünya Için Hareket Et' projemizle de amacımız dünyanın kaynaklarının karşı karşıya olduğu tehlikeye ve insanların daha çok hareket ederek de bir değer yaratabileceklerine dikkat çekmek ve her bir eylemleriyle sebep oldukları karbon ayak izine dair farkındalıklarını artırmak" şeklinde konuştu.