Son dakika: Dev şirketin çalışanlarında COVID-19 tespit edilince...

Bu arada, Şinhua ajansının haberine göre, Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktör Yardımcısı Pang Şinghuo, basına yaptığı açıklamada, 20 Haziran'da PepsiCo'nun Pekin'deki bir fabrikasında 8 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu söyledi.