Geçtiğimiz yıldan itibaren pek çok banka kredi faizi indirimlerini peş peşe duyurdu. Bu kapsamda on binlerce kişi de kredi çekmek için başvuruda bulundu ve parasını çekti. Son olarak Haziran ayının ilk günlerinde kamu bankaları tarafından sunulan taşıt, konut, sosyal hayatı destek ve tatil kredisi milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, kamu bankalarınca normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi hayata geçirildi. İşte son değişimlerle birlikte güncel oranlar

TAŞIT KREDİ PAKETİ

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunuldu.