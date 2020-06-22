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    • Ekonomi
    • 22.06.2020 23:18
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    • 22.06.2020 23:18
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    teknoloji sürprizi! 'ta bu hafta Samsung UHD TV dikkat çekiyor

    yine birbirinden farklı indirim fırsatlarıyla merak konusu oldu. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde perşembe günü satışa sunulacak. 24 Haziran aktüel kataloğuyla raflarda yer alacak ürünler ve fiyat listeleri belli oldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle teknoloji, ev eşyaları ve yiyecek ürün sürprizleri dikkat çekti. İşte indirimli ürün fiyat listesi

    ŞOK 24 Haziran aktüel kataloğu teknoloji sürprizi!

    ŞOK 22 Haziran aktüel kataloğu ürünleri, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ŞOK 3 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle teknoloji, yaz ve bakım ürünleri sürprizleri dikkat çekiyor. Peki, ŞOK 24 Haziran aktüel kataloğu ürünleri nelerdir? İşte o ürünler...

    ŞOK 24 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

    SAMSUNG 43" UYDU ALICI UHD TV

    • 4 Çekirdekli işlemci
    • Bluetooth/Wifi
    • 3840x2160 çözünürlük
    • 109 Ekran
    • 2 x HDMI Çıkışı
    • 2 x Usb Medya Çıkışı
    • 20 Watt ses çıkışı

    Haberler Ekonomi ŞOK 24 Haziran aktüel kataloğu teknoloji sürprizi! ŞOK'ta bu hafta Samsung UHD TV dikkat çekiyor
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