ŞOK 22 Haziran aktüel kataloğu ürünleri, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ŞOK 3 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle teknoloji, yaz ve bakım ürünleri sürprizleri dikkat çekiyor. Peki, ŞOK 24 Haziran aktüel kataloğu ürünleri nelerdir? İşte o ürünler...

ŞOK 24 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

SAMSUNG 43" UYDU ALICI UHD TV

• 4 Çekirdekli işlemci

• Bluetooth/Wifi

• 3840x2160 çözünürlük

• 109 Ekran

• 2 x HDMI Çıkışı

• 2 x Usb Medya Çıkışı

• 20 Watt ses çıkışı