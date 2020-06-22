Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili bugün gün içerisinde önemli bir gelişme yaşandı. Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 24, motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam geldiği duyuruldu. Bilindiği üzere dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Yapılan bu açıklamanın ardından gözler "Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ankara'da ortalama 6,21 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,45 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 6,15 liradan 6,39 liraya, İzmir'de 6,21 liradan 6,45 liraya yükselecek.