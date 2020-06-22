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    • Ekonomi
    • 22.06.2020 10:07
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    • 22.06.2020 10:21
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    : Tüketici haziranda geçen aya göre yüzde 5,2 artarak 62,6 oldu

    haberi... Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici , Haziran ayında bir önceki aya göre %5,2 oranında arttı; ayında 59,5 olan endeks, Haziran ayında 62,6 oldu.

    Tüketici güven endeksi açıklandı

    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ayında 79,2 iken, Haziran ayında %0,8 oranında artarak 79,9 oldu.

    GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 85,5 OLDU
    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel k durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 81,8 iken, Haziran ayında %4,5 oranında artarak 85,5 oldu.

    İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 62,1 OLDU
    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Mayıs ayında 55,3 iken, Haziran ayında %12,2 oranında artarak 62,1 oldu.

    TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 23,1 OLDU
    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Mayıs ayında 21,7 iken, Haziran ayında %6,5 oranında artarak 23,1 oldu.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Tüketici güven endeksi haziranda geçen aya göre yüzde 5,2 artarak 62,6 oldu
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