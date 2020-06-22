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    • Ekonomi
    • 22.06.2020 12:18
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    • 22.06.2020 12:23
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    : Sanayi ve Teknoloji Bakanı : Yılın son 2 çeyreğinde k canlanmaya hız kazandıracağız

    haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Tüketici güvenindeki artış mayıstan sonra haziranda da devam etti. Tüketicilerin genel k duruma ilişkin beklentileri de Haziran'da yüzde 4,5 arttı. Bu artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla, yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız." açıklamasında bulundu.

    Ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı , tüketici güvenindeki artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla yılın son 2 çeyreğinde k canlanmaya hız kazandıracaklarını duyurdu.



    Bakan Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tüketici güvenindeki artış mayıstan sonra haziranda da devam etti. Tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri de haziranda yüzde 4,5 arttı. Bu artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla, yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız" ifadesini kullandı.


    Haberler Ekonomi Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız
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