İddiaya göre, arızanın üretimden kaynaklandığını kabul eden yetkili servis, aracı sıfırıyla değiştirmek yerine motorunu değiştirerek tekrar Bayar'a geri vermeyi teklif etti. Uzlaşı için bir süre bekleyen Bayar ise firmanın bu teklifini kabul etmeyerek konuyu 2015 yılında yargıya taşıdı.

Antalya 3. Tüketici Mahkemesi yargı süresince alınan bilirkişi raporlarına göre, tüketicinin mağduriyetinin giderilmesi yönünde karar verdi. Otomotiv firmasının karara itiraz edip, Antalya Bölge Adliye Mahkemesine taşıdığı davada da tüketici Bayar haklı bulundu.

Firmanın bu karara da itiraz etmesi üzerine Yargıtayda incelenen dosyada, yerel mahkemenin kararı, şikayetçi tüketici Bayar lehine onandı.