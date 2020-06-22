Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta yaptığı yazılı açıklamada İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından başvuruya dair detaylar paylaşıldı. Duyuruda adayların tercih başvurularını 22 Haziran 2020 saat 23.59'a kadar yapabileceği bilgisine yer verildi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte açıklamada yer alan bilgiler

BAŞVURU HAKKINDAKİ BİLGİLER

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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