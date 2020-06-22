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    • Ekonomi
    • 22.06.2020 22:11
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    • 22.06.2020 22:11
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    sürpriz dolu! 'de bu hafta kahvaltılık ürünler ön planda bulunuyor

    yarın firmanın 81 ilindeki şubelerinde satışa sunulacak. Bu hafta içerisinde marketlerden alışveriş yapacak olanlar ve fırsatları değerlendirmek isteyenler yeni ürünleri sorguluyor. Kahvaltı ürünlerinden tatlı ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle onlarca üründe indirim bulunuyor. Peki, 23 Haziran aktüel kataloğunda neler var? İşte BİM'de haftanın indirimli fiyat listesi

    BİM 23 Haziran aktüel kataloğu sürpriz dolu!

    BİM 23 Haziran aktüel kataloğu ürünleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ürünler yarın raflardaki yerini alacak. Birbirinden farklı ve indirimli ürünlerle aktüel kataloğda pek çok fırsat bulunuyor. Satışa sunulan ürünlerin listesi insanlar tarafından merak ediliyor. Teknolojiden mutfak ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle kahvaltı ve tatlı ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor.

    BİM 23 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

    BİM 26 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU

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    Haberler Ekonomi BİM 23 Haziran aktüel kataloğu sürpriz dolu! BİM'de bu hafta kahvaltılık ürünler ön planda bulunuyor
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