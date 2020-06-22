BİM 23 Haziran aktüel kataloğu ürünleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ürünler yarın raflardaki yerini alacak. Birbirinden farklı ve indirimli ürünlerle aktüel kataloğda pek çok fırsat bulunuyor. Satışa sunulan ürünlerin listesi insanlar tarafından merak ediliyor. Teknolojiden mutfak ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle kahvaltı ve tatlı ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor.

BİM 23 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU