BİM 23 Haziran aktüel kataloğu ürünleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ürünler yarın raflardaki yerini alacak. Birbirinden farklı ve indirimli ürünlerle aktüel kataloğda pek çok fırsat bulunuyor. Satışa sunulan ürünlerin listesi insanlar tarafından merak ediliyor. Teknolojiden mutfak ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle kahvaltı ve tatlı ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor.
BİM 23 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU
BİM 26 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Dijitsu 55 inç UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Televizyon
• 3840x2160
• Media tek A53
• 4 çekirdekli işlemci
• Ultra HD 4K
• Wi-fi
• Smart TV Android
• x3 HDMI
• Netflix, Puhu TV, YouTube, Blu TV, Prime Video, Live TV, Google Play
• 2 Yıl Garanti