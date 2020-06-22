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    • Ekonomi
    • 23.06.2020 09:44
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    • 23.06.2020 15:33
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    hibe nasıl alınır? 2020 KOSGEB çeşitleri ve destekleri nelerdir?

    tarafından işletme sahibi olmak isteyen vatandaşlar için hibe destekleri sunulmaktadır. İşte ''KOSGEB hibe destekleri çeşitleri ve destekleri nelerdir?'' sorusunun yanıtı ve sağlanan hibe olanakları. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    2020 KOSGEB Tarım ve Hayvancılık hibe destekleri çeşitleri ve destekleri nelerdir?

    Öncelikle kurumun intenet adresine girerek Kayıt İşlemleri bölümünden kaydolmalısınız. Sonrasında işletmenizin bünyesinde olup olmadığını belirlemeniz gerekmektedir. Doldurduğunuz beyanname, bünyesinde bulunan uzmanlar tarafından kontrol edildikten sonra sonuç başvuru sahibine bildirilir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    KOSGEB

    Açılımı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığıdır, halk arasında da KOSGEB olarak bilinmektedir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 'na bağlıdır. Ülkemizdeki yaşam kalitesini, ekonomik yükselişi ve üretimi sağlayabilmeyi amaçlayarak 1990 yılında kurulmuştur. Bu kurum ayrıca işletmeler arasındaki rekabeti de arttırmayı hedefler.

    KOSGEB'e başvurabilen kişiler

    KOSGEB'e başvuru yapmayı hedefleyen insan sayısı hayli fazladır. Herkesin güvenini kazanmış olan bu kurum çalışmalarını verimli şekilde gerçekleştirebilmek için eleme yapmak zorundadır. Yani her isteyen gidip KOSGEB yardımı alamıyor. KOSGEB yardımının kullanılabilmesi için gereken kriterler şöyle;

    Kurum tarafından verilen danışmanlık ve uygulamalı eğitimlerini alanlar,

    Bu kurumca üniversitelerde düzenlenen Genç Girişimci Geliştirme Programı'na katılanlar,

    İŞGEM altında bulunan bir işletmede 1 yıl içerisinde işletme kurmuş olmanız gerekmektedir.

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