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    • Ekonomi
    • 23.06.2020 09:45
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    • 23.06.2020 09:45
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    ? 2020 şartları nedir? İşte detaylar

    Günümüzde memurluk mesleğine olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Peki ? İşte 2020 senesinde belediye memurluk şartları hakkındaki tüm detaylar… Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    2020 Belediye memurluk başvuru şartları nedir?

    Çeşitli zamanlarda kurum ve kuruluşların personel ihtiyacına göre yapılan ilanlar sonrası ataması yapıldığı takdirde devlet memuru olabilecek olan vatandaşların, gerçekleştirmeleri gereken diğer şartlar nelerdir? Ülkemizde içinde bulunduğumuz dönemde memurluk mesleği en çok talep gören mesleklerden bir tanesidir. Memurlar devlet kurumlarında çalışmaktadırlar. Bu bağlamda belediyelerde memur olarak çalışmak da pek çok vatandaş tarafından istenilen bir meslek olarak görülmektedir. Türkiye'de toplam 1389 tane belediye bulunmaktadır. Bu belediyelerde sözleşmeli ve kadrolu personeller çalıştırılmaktadır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

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    Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Çalışabilir?

    5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında yer alan hükme göre şu ifadelere yer verilmiştir;

    "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."

    Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak

    Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.

    Belediye Sözleşmeli Memur Maaşları

    Belediyeler kapsamında sözleşmeli bir şekilde çalışmakta olan memurların her sene enflasyon oranına göre değişmektedir. Konu hakkındaki 30875 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan karar şu şekildedir;

    "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 nci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 6 ncı maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 7 nci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. "

    Belediyelerde Kadrolu Memur Olmak

    Belediyelerde memur olarak çalışabilmek için gidilebilecek yollardan bir diğeri de kadrolu memur olunmasıdır. Kadrolu memurlar belediyelerde sözleşmeli memurlardan farklı bir şekilde çalışabilmektedirler. Kadrolu bir şekilde belediyeler üzerinde çalışılabilmesi için KPSS'ye girilmesi gerekli olmaktadır. Bu sınavdan alınan sonuç 2 sene boyunca geçerli olmakta ve bu puan ile belediyelere başvuruda bulunulabilmektedir. Başvurular CV bırakarak ya da intenet üzerinden yapılabilmektedir. Her iş alanı için KPSS puanı istenmektedir. En az 70 puan alınması bu bağlamda önemli olmaktadır. Ancak kimi zamanlarda bu puan 60 seviyesine kadar inebilmektedir. Belediyelere personel alımı yapılacağında insan kaynakları bölümü mülakata çağırılacak olan kişilerin listesini yapar. Puan koşulunu sağlayan başvuru sahipleri mülakata çağırılır ve sonrasında kabul olması halinde işe başlanır.

    Belediyelerde sözleşmeli ya da kadrolu şekilde çalışmak isteyenlerin aşağıdaki adımları takip etmeleri gerekmektedir.

    Belediyenin ilanlarını takip etmek

    Belediyenin istediği ilana kişinin uygun olması

    Belediyeye şahsen ya da intenet üzerinden başvuru yapmak

    Olumlu geçen başvuru sonrası mülakata gitmek

    KPSS sınavından geçerli bir puan almak

    Belediyeler Kapsamında Çalışılabilecek Bölümler

    Aşağıdaki kısımda belediyeler kapsamında çalışılabilecek bölümler yer almaktadır. Bu bölümlere sınavla ya da sözleşmeyle alım yapılabilmektedir.

    Zabıta
    Mimar
    Teknisyen
    Tekniker
    Mühendis
    Hesap Uzmanı
    Muhasebe Personeli
    İnsan Kaynakları Personeli
    Evrak Memuru
    Odacı
    Bölüm Şefi
    Daire Başkanı
    Özel Kalem
    Şube Müdürü
    Belediye Memur Birimleri

    Belediyelerin bulundukları bölgede sağlamaları gereken bazı hizmetler vardır. Bu hizmetlerin pek çoğu farklı birim tarafından sağlanmaktadır. Bu birimler aşağıdaki kısımda sıralandığı gibidir.

    İnsan Kaynakları Birimleri

    Strateji Geliştirme Birimleri

    Yol İşleri ve Kırsal Birimler

    Fen İşleri Birimleri

    İmar ve Şehircilik Birimleri

    Tahakkuk Servisleri

    Satım Alma İşleri

    Zabıta Birimleri

    İtfaiye Birimleri

    Temizlik İşleri Birimleri

    Su Kanalizasyon Birimleri

    Müze ve Hayvanat Bahçesi Birimleri

    Belediyeler tarafından vatandaşlara sağlanması gereken hizmetlerde pek çok kişi istihdam edilmektedir. Çalışanlar şu görevleri yapabilmektedirler.

    Sokak ve cadde bakımları,

    Park ve mezarlıkların bakımı,

    Kanalizasyon ve içme suyu alt yapı çalışmaları,

    Sosyal alanların yapımı ve işletilmesi

    Şehir içi ulaşımı sağlamak

    Ruhsat ve iskan işlemlerini düzenlenip denetlenmesi

    Çöp toplama ve hafriyat işlemleri

    Sokak hayvanları bakımı ve barınak yapımı

    Vatandaşı bilgi amaçlı seminer, kurs vermek

    Yönetilen ilin tarihi ve önemi için müzeler açıp işletmek

    Pazar denetimi

    Belediye Memurları Okul ve Eğitim Seviyeleri

    Belediyelerde memur olarak çalışmak isteyen kişilerin her sene düzenlenen KPSS'den belirlenmiş olan puanı almaları gerekmektedir. Eğitim durumları ise lise, in lisans, lisans seviyesinde olabilmektedir.

    Kadrolu Memur ile Sözleşmeli Memur Arasındaki Farklar

    Sözleşmeli memur ile kadrolu memur arasındaki en önemli fark, sözleşmeli memurların yaptıkları sözleşmelerin 1 sene geçerli olmasıdır. Bu sürenin sona ermesi ardından eğer halen belediye çalışan ile devam etmek istiyorsa yeni bir sözleşme daha imzalanır. Kadrolu memurlarda böyle bir durum söz konusu değildir.

    Diğer yandan kadrolu memurlarda işsizlik tazminatı gibi bir durum söz konusu iken sözleşmeli memurlarda böyle bir durum yoktur.

    Kadrolu memurlar maaş konusunda ek ödeme alabilirlerken sözleşmeli memurlar bu avantajdan faydalanamamaktadırlar.

    Son olarak kadrolu memurların tayin hakları bulunmaktadır. Ancak sözleşmeli memurlar tayin olma hakkına sahip değildirler.

    Belediye Memurları Başvuru Koşulları
    Aşağıdaki kısımda belediyelerde memur olarak çalışılabilmesi için taşınması gereken koşullar yer almaktadır.

    T.C vatandaşı olmak
    En az lise ve dengi okullardan mezun olmak
    Erkek adayların askerliği tamamlamış olması
    Emeklilik aylığı almıyor olmak
    Sosyal güvencesi bulunan başka bir işte çalışıyor olmaması
    Siyasi partilerde üyeliğinin bulunmaması
    Herhangi bir suçtan işlememiş olması
    KPSS puanını sahip olunması
    Güvenlik soruşturmasından herhangi bir sorun çıkmaması
    Memur Olmak İçin Gereken Belgeler
    Belediyelerde memur olunabilmesi için başvuru sırasında aşağıdaki kısımda sıralanmış olan belgelerin de teslim edilmesi gerekmektedir.

    Eğitim bilgilerinin ve iş tecrübelerinin bulunduğu özgeçmiş (CV)
    Belediyeden alınmış olan başvuru formu
    Kimlik kartının önlü arkalı olmak üzere fotokopisi
    Diploma fotokopisi
    İstenilen kadar kişinin vesikalık fotoğrafı
    Sağlık/heyet raporu
    Adli sicil kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
    Muhtarlık ya da e-devlet üzerinden alınan yerleşim yeri (ikametgah) belgesi
    KPSS sınav sonuç belgesi
    Suç veya herhangi bir örgüt üyeliğini bulunmadığına dair yazılı belge

    MEMURLUKTA YAŞ SINIRI KAÇTIR?

    Memurlukta yaş sınırlaması kurum ve kuruluşlara göre değişlik göstermektedir. Çeşitli zamanlarda personel alımlarına ilişkin ilanlar sunan kurumların bu ilanlarda bazı özelliklere dikkat ettiği görülmektedir. Bu ilanlarda 35 yaşından gün almamış ya da 40 yaşını doldurmamış olmak şartıyla şeklinde ibareler bulunurken bazı kurumlarda ise yaşla ilgili bir sınırlandırmanın olmadığı görülür.
    Bu bilgilere göre memur olmak isteyenler kişilerin, memur olma üst sınırı olup olmadığı hakkında kesin bir bilgiye sahip olamıyor.
    Haberler Ekonomi Belediyede memur nasıl olunur? 2020 Belediye memurluk başvuru şartları nedir? İşte detaylar
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