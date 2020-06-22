Çeşitli zamanlarda kurum ve kuruluşların personel ihtiyacına göre yapılan ilanlar sonrası ataması yapıldığı takdirde devlet memuru olabilecek olan vatandaşların, gerçekleştirmeleri gereken diğer şartlar nelerdir? Ülkemizde içinde bulunduğumuz dönemde memurluk mesleği en çok talep gören mesleklerden bir tanesidir. Memurlar devlet kurumlarında çalışmaktadırlar. Bu bağlamda belediyelerde memur olarak çalışmak da pek çok vatandaş tarafından istenilen bir meslek olarak görülmektedir. Türkiye'de toplam 1389 tane belediye bulunmaktadır. Bu belediyelerde sözleşmeli ve kadrolu personeller çalıştırılmaktadır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Çalışabilir?
5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında yer alan hükme göre şu ifadelere yer verilmiştir;
"Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."
Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak
Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.
Belediye Sözleşmeli Memur Maaşları
Belediyeler kapsamında sözleşmeli bir şekilde çalışmakta olan memurların her sene enflasyon oranına göre değişmektedir. Konu hakkındaki 30875 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan karar şu şekildedir;
"Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 nci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 6 ncı maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 7 nci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. "
Belediyelerde Kadrolu Memur Olmak
Belediyelerde memur olarak çalışabilmek için gidilebilecek yollardan bir diğeri de kadrolu memur olunmasıdır. Kadrolu memurlar belediyelerde sözleşmeli memurlardan farklı bir şekilde çalışabilmektedirler. Kadrolu bir şekilde belediyeler üzerinde çalışılabilmesi için KPSS'ye girilmesi gerekli olmaktadır. Bu sınavdan alınan sonuç 2 sene boyunca geçerli olmakta ve bu puan ile belediyelere başvuruda bulunulabilmektedir. Başvurular CV bırakarak ya da intenet üzerinden yapılabilmektedir. Her iş alanı için KPSS puanı istenmektedir. En az 70 puan alınması bu bağlamda önemli olmaktadır. Ancak kimi zamanlarda bu puan 60 seviyesine kadar inebilmektedir. Belediyelere personel alımı yapılacağında insan kaynakları bölümü mülakata çağırılacak olan kişilerin listesini yapar. Puan koşulunu sağlayan başvuru sahipleri mülakata çağırılır ve sonrasında kabul olması halinde işe başlanır.
Belediyelerde sözleşmeli ya da kadrolu şekilde çalışmak isteyenlerin aşağıdaki adımları takip etmeleri gerekmektedir.
Belediyenin ilanlarını takip etmek
Belediyenin istediği ilana kişinin uygun olması
Belediyeye şahsen ya da intenet üzerinden başvuru yapmak
Olumlu geçen başvuru sonrası mülakata gitmek
KPSS sınavından geçerli bir puan almak
Belediyeler Kapsamında Çalışılabilecek Bölümler
Aşağıdaki kısımda belediyeler kapsamında çalışılabilecek bölümler yer almaktadır. Bu bölümlere sınavla ya da sözleşmeyle alım yapılabilmektedir.
Zabıta
Mimar
Teknisyen
Tekniker
Mühendis
Hesap Uzmanı
Muhasebe Personeli
İnsan Kaynakları Personeli
Evrak Memuru
Odacı
Bölüm Şefi
Daire Başkanı
Özel Kalem
Şube Müdürü
Belediye Memur Birimleri
Belediyelerin bulundukları bölgede sağlamaları gereken bazı hizmetler vardır. Bu hizmetlerin pek çoğu farklı birim tarafından sağlanmaktadır. Bu birimler aşağıdaki kısımda sıralandığı gibidir.
İnsan Kaynakları Birimleri
Strateji Geliştirme Birimleri
Yol İşleri ve Kırsal Birimler
Fen İşleri Birimleri
İmar ve Şehircilik Birimleri
Tahakkuk Servisleri
Satım Alma İşleri
Zabıta Birimleri
İtfaiye Birimleri
Temizlik İşleri Birimleri
Su Kanalizasyon Birimleri
Müze ve Hayvanat Bahçesi Birimleri
Belediyeler tarafından vatandaşlara sağlanması gereken hizmetlerde pek çok kişi istihdam edilmektedir. Çalışanlar şu görevleri yapabilmektedirler.
Sokak ve cadde bakımları,
Park ve mezarlıkların bakımı,
Kanalizasyon ve içme suyu alt yapı çalışmaları,
Sosyal alanların yapımı ve işletilmesi
Şehir içi ulaşımı sağlamak
Ruhsat ve iskan işlemlerini düzenlenip denetlenmesi
Çöp toplama ve hafriyat işlemleri
Sokak hayvanları bakımı ve barınak yapımı
Vatandaşı bilgi amaçlı seminer, kurs vermek
Yönetilen ilin tarihi ve önemi için müzeler açıp işletmek
Pazar denetimi
Belediye Memurları Okul ve Eğitim Seviyeleri
Belediyelerde memur olarak çalışmak isteyen kişilerin her sene düzenlenen KPSS'den belirlenmiş olan puanı almaları gerekmektedir. Eğitim durumları ise lise, in lisans, lisans seviyesinde olabilmektedir.
Kadrolu Memur ile Sözleşmeli Memur Arasındaki Farklar
Sözleşmeli memur ile kadrolu memur arasındaki en önemli fark, sözleşmeli memurların yaptıkları sözleşmelerin 1 sene geçerli olmasıdır. Bu sürenin sona ermesi ardından eğer halen belediye çalışan ile devam etmek istiyorsa yeni bir sözleşme daha imzalanır. Kadrolu memurlarda böyle bir durum söz konusu değildir.
Diğer yandan kadrolu memurlarda işsizlik tazminatı gibi bir durum söz konusu iken sözleşmeli memurlarda böyle bir durum yoktur.
Kadrolu memurlar maaş konusunda ek ödeme alabilirlerken sözleşmeli memurlar bu avantajdan faydalanamamaktadırlar.
Son olarak kadrolu memurların tayin hakları bulunmaktadır. Ancak sözleşmeli memurlar tayin olma hakkına sahip değildirler.
Belediye Memurları Başvuru Koşulları
Aşağıdaki kısımda belediyelerde memur olarak çalışılabilmesi için taşınması gereken koşullar yer almaktadır.
T.C vatandaşı olmak
En az lise ve dengi okullardan mezun olmak
Erkek adayların askerliği tamamlamış olması
Emeklilik aylığı almıyor olmak
Sosyal güvencesi bulunan başka bir işte çalışıyor olmaması
Siyasi partilerde üyeliğinin bulunmaması
Herhangi bir suçtan işlememiş olması
KPSS puanını sahip olunması
Güvenlik soruşturmasından herhangi bir sorun çıkmaması
Memur Olmak İçin Gereken Belgeler
Belediyelerde memur olunabilmesi için başvuru sırasında aşağıdaki kısımda sıralanmış olan belgelerin de teslim edilmesi gerekmektedir.
Eğitim bilgilerinin ve iş tecrübelerinin bulunduğu özgeçmiş (CV)
Belediyeden alınmış olan başvuru formu
Kimlik kartının önlü arkalı olmak üzere fotokopisi
Diploma fotokopisi
İstenilen kadar kişinin vesikalık fotoğrafı
Sağlık/heyet raporu
Adli sicil kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
Muhtarlık ya da e-devlet üzerinden alınan yerleşim yeri (ikametgah) belgesi
KPSS sınav sonuç belgesi
Suç veya herhangi bir örgüt üyeliğini bulunmadığına dair yazılı belge
MEMURLUKTA YAŞ SINIRI KAÇTIR?
Memurlukta yaş sınırlaması kurum ve kuruluşlara göre değişlik göstermektedir. Çeşitli zamanlarda personel alımlarına ilişkin ilanlar sunan kurumların bu ilanlarda bazı özelliklere dikkat ettiği görülmektedir. Bu ilanlarda 35 yaşından gün almamış ya da 40 yaşını doldurmamış olmak şartıyla şeklinde ibareler bulunurken bazı kurumlarda ise yaşla ilgili bir sınırlandırmanın olmadığı görülür.
Bu bilgilere göre memur olmak isteyenler kişilerin, memur olma üst sınırı olup olmadığı hakkında kesin bir bilgiye sahip olamıyor.