İsteğe bağlı SGK-SSK ve Bağkur sigorta primi ne kadar? İsteğe bağlı sigorta primi ödeme, hesaplama

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ NE KADAR?



İsteğe bağlı bağkurlu aylık en düşük brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en yüksek ise bunun 7,5 katı oranında prim öder. Bu kapsamda ödenen primler bağkur hizmeti olarak sayılır ve bu kişiler 9000 günle normal emeklilik, 5400 günle de yaş haddinden emeklilik hakkı kazanır.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 4B kapsamına giren isteğe bağlı sigorta primlerinin 2020 yılına ait tutarları:

En düşük 941,76 TL

En yüksek ise 7.063,00 TL.



İSTEĞE BAĞLI SİGORTADA EMEKLİLİK GÜN SAYISI NEDİR?



İsteğe bağlı sigortada emekli olabilmek için, 08.09.1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar için 3.600 gün ve 10 yıllık sigorta süresinin tamamlanması gerekiyor.

08.09.1999 – 30.4.2008 tarihleri arasında girişi olan kişiler ise 4.500 gün ve 60 yaşın yanında 25 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasıyla yaş haddinden emekli olabiliyorlar.

01.05.2008 tarihinden sonra girişi olanların yaş haddinden emekli olabilmesi için de 5.400 gün ve 63 yaşı tamamlamaları gerekiyor.



