İsteğe bağlı SGK-SSK ve Bağkur sigorta primi ne kadar? İsteğe bağlı sigorta primi ödeme, hesaplama

İsteğe bağlı SGK-SSK ve Bağkur sigorta priminin 2020 yılında ne kadar olduğu binlerce vatandaş tarafından çok fazla sorgulanıyor. Emeklilik hayali kuranlar ve bu sayede kendine maddi bir gelir elde etmek isteyen vatandaşlar çalışmadan nasıl emekli olabileceği merak ediyor. İsteğe bağlı sigorta primini aylık olarak belli bir ödemenin yanı sıra bazı şartlara da sahip olmak gerekiyor. Peki isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olmak isteyenler için başvuru şartları nelerdir?
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ NE KADAR?
İsteğe bağlı bağkurlu aylık en düşük brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en yüksek ise bunun 7,5 katı oranında prim öder. Bu kapsamda ödenen primler bağkur hizmeti olarak sayılır ve bu kişiler 9000 günle normal emeklilik, 5400 günle de yaş haddinden emeklilik hakkı kazanır.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 4B kapsamına giren isteğe bağlı sigorta primlerinin 2020 yılına ait tutarları:
En düşük 941,76 TL
En yüksek ise 7.063,00 TL.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTADA EMEKLİLİK GÜN SAYISI NEDİR?
İsteğe bağlı sigortada emekli olabilmek için, 08.09.1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar için 3.600 gün ve 10 yıllık sigorta süresinin tamamlanması gerekiyor.
08.09.1999 – 30.4.2008 tarihleri arasında girişi olan kişiler ise 4.500 gün ve 60 yaşın yanında 25 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasıyla yaş haddinden emekli olabiliyorlar.
01.05.2008 tarihinden sonra girişi olanların yaş haddinden emekli olabilmesi için de 5.400 gün ve 63 yaşı tamamlamaları gerekiyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) BAĞ-KUR olarak isteğe bağlı sigorta imkanı tanıyor. 5510 sayılı Kanunun; 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 4B kapsamına alınan isteğe bağlı sigortalı olmanın da bazı şartları vardır.
18 yaşını doldurmuş olmak,
Sigortalı çalışmıyor olmak ya da yarım sigortalı çalışmıyor olmak (Yarım sigortalı: 1 ay içerisinde 30 günden az çalışmak)
Kendi sigortalılıkları nedeniyle, Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almamaktır
Nereye ve nasıl başvurulur?
İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.
Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır.
5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesi uyarınca isteğe bağlı iştirakçilik başvuruları, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA adresine yapılacaktır.