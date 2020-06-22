Sağlık Bakanlığı yeniden atama kura başvuruları ne zaman biter? İşte son tarih!

Sağlık Bakanlığı yeniden atama kura başvuruları ne zaman biter? 2020 Sağlık Bakanlığı yeniden atama kurası için binlerce kişi başvuru yapıyor. Sağlık Bakanlığı 2020 yılı istifa sonrası yeniden (açıktan) atama kurası ile 2180 kişi alımı yapacak. Başvuru döneminin sona ermesine sayılı saatler kaldı. Peki, Sağlık Bakanlığı yeniden atama başvuruları ne zaman bitecek?
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Başvurular 17 Haziran 2020 Çarşamba tarihinde başladı. Başvurular yarın (23 Haziran 2020) saat 18:00'e kadar alınacak.
Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.
Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
Kuraya başvuran adaylardan başvurularını iptal ettirmek isteyenler 24.06.2020– 01.07.2020 (saat 18.00'e kadar) tarihleri arasında PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.
Sağlık Bakanlığı yeniden atama kurası, 3 Temmuz 2020 Cuma günü gerçekleşecek.