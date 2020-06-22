Sağlık Bakanlığı yeniden atama kura başvuruları ne zaman biter? İşte son tarih!

Sağlık Bakanlığı yeniden atama kura başvuruları ne zaman biter? 2020 Sağlık Bakanlığı yeniden atama kurası için binlerce kişi başvuru yapıyor. Sağlık Bakanlığı 2020 yılı istifa sonrası yeniden (açıktan) atama kurası ile 2180 kişi alımı yapacak. Başvuru döneminin sona ermesine sayılı saatler kaldı. Peki, Sağlık Bakanlığı yeniden atama başvuruları ne zaman bitecek?

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Başvurular 17 Haziran 2020 Çarşamba tarihinde başladı. Başvurular yarın (23 Haziran 2020) saat 18:00'e kadar alınacak.

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.