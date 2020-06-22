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    • 22.06.2020 16:50
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    • 22.06.2020 16:50
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    Son dakika: ve havacılık anlaşması imzaladı

    Gelen son dakika herine göre, AB , ile AB arasında anlaşması imzalandığını açıkladı.

    AB ve Japonya yeni anlaşma imzaladı!

    Avrupa Birliği () ve arasında havacılık alanında iş birliğini güçlendirmeye yönelik anlaşma imzalandı. AB , Japonya ile AB arasında anlaşması imzalandığını açıkladı.

    Avrupa havacılık sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinden önemli ölçüde etkilendiğini ifade eden Valean, söz konusu anlaşmayla AB havacılık şirketlerinin Japon pazarına erişiminin kolaylaştığına dikkati çekti. Valean, anlaşmayla AB ve Japon havacılık otoriteleri arasında sivil güvenlik ve çevre uyumluluğu alanlarında iş birliğinin arttığını vurguladı.

    Uçak ve havacılıkla ilgili ürün ticaretini kolaylaştırmayı amaçlayan anlaşma çerçevesinde, havacılık ürünlerinin test ve değerlendirmeleri kolaylaştırılacak. Ayrıca, AB havacılık ürünlerinin Japonya'ya ihracat onaylarını almaları için gereken süre azalacak.

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