İŞKUR belediye iş ilanları başvurusu internette vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu anlamda başvurularını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı için araştırmalarını sürdürüyor. KPSS puan şartı olmadan belediyelere, belediyeler bünyesinde hizmet veren kamu şirketlerine yapılan personel alımlarında başvuru detayları takvim.com.tr sayfasında yer alıyor. Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de