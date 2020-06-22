Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altında dalgalı seyir devam ediyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,44 artışla 387,40 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 384 bin 500 lira, en yüksek 385 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 artışla 385 bin 600 liradan günü kapattı. Peki, Çeyrek ve gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?