Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altında dalgalı seyir devam ediyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,44 artışla 387,40 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 384 bin 500 lira, en yüksek 385 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 artışla 385 bin 600 liradan günü kapattı. Peki, Çeyrek ve gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...
ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|381,70
|381,90
|387,20
|387,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.515,00
|2.536,00
|2.552,00
|2.573,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|348,00
|352,00
|353,00
|357,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.458,00
|2.478,00
|2.495,00
|2.515,00
|Yarım Ziynet
|1.229,00
|1.239,00
|1.247,00
|1.257,00
|Çeyrek Ziynet
|615,00
|620,00
|624,00
|629,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,44 artışla 387,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 629,00 lira, Cumhuriyet altını 2.573,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,44 yükselişle 387,40 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 385 BİN 600 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 384 bin 500 lira, en yüksek 385 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 artışla 385 bin 600 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 337 milyon 243 bin 68,54 lira, işlem miktarı ise 882,37 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 360 milyon 411 bin 520,91 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler Ticareti şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.757,25 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.757,25 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 artarak 385 bin 600 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8374 lira, satışta 6,8648 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8392 lira, satışta 6,8666 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1256, sterlin/dolar paritesi 1,2446, dolar/yen paritesi de 106,88 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,40 yükselerek 42,53 dolardan işlem görüyor.
ALTIN VE PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ
Talep kaygılarının sürmesine karşın, ABD'de sondaj kuleleri sayısının 80 yılın en düşük düzeyine inmesi petrol fiyatlarını desteklerken, küresel ekonomik toparlanmanın uzayabileceği endişeleriyle artan güvenli liman talebiyle ons altının fiyatı 1,760 doları da aştı.
ABD'de petrol ve doğalgaz sondaj kule sayısı 12 Haziran'da biten haftada toplam 13 adet düşüşle 266 adete inerek, 1940 ylından bu yana en düşük düzeye geriledi. Baker Hughes verilerine göre, ABD'de bu dönemde petrol sondaj kule sayısı 10 adet düşerek 189 adete ve doğalgaz sondaj kule sayısı da 3 adet düşerek 75 adete geriledi. Böylece, ABD'deki toplam sondaj kule sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 azalmış oldu.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altında yönün yeniden yukarı döndüğüne işaret ederek, yaklaşık iki aydır ağırlıklı olarak 1,700-1,750 dolar bandında sakin seyreden altının ons fiyatının özellikle ABD'de kimi eyaletlerdeki korona virüs vakalarının günlük bazda zirveye ulaşması ile belirgin şekilde güç kazandığına dikkat çekti ve ekledi:
"Bu kapsamda uzun süredir en önemli direnç noktası olarak gösterdiğimiz 1750 dolar seviyesini aşan ons altın haftaya da bu seviyenin üzerinde başlıyor. Bu bölgede kalınması durumunda yukarı yönlü hareket alanının artabileceğini söylemek mümkün. Hafta boyunca gerek korona virüsün yayılma hızının gerekse gerekse jeopolitik gelişmelerin altına yön verecek başlıca konu başlıkları olacağını tahmin ediyoruz."
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.98 artışla 42.28 dolar, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.24 artışla 40.06 dolardan işlem görüyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 2.14 artışla 18.00 dolar,
- altın, yüzde 1.02 artışla 1,760.81 dolar,
- bakır, yüzde 0.02 artışla 5,810.00 dolar,
- platin, yüzde 2.72 artışla 835.92 dolar,
- paladyum yüzde 1.31 artışla 1,938.24 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 387 liraya, çeyrek altın 634 liraya, Cumhuriyet altını da 2,527 liraya yükseldi.