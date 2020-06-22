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    • Ekonomi
    • 22.06.2020 19:17
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    • 22.06.2020 19:17
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    23 Haziran aktüel kataloğu fırsatları yarın sona eriyor! ŞOK'ta İ9 bluetooth kulaklık sürprizi

    20-23 Haziran aktüel kataloğu ürünleri yine fırsat dolu. Bu kapsamda yarın marketlerden alışveriş yapacak olanlar kataloğu merak ediyor. Fırsatlı ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren satışa sunuldu. ŞOK 20 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünleri ev ürünlerinden teknoloji ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıktı. Kataloğda özellikle eşya ve teknoloji ürünlerindeki indirim sürprizleri dikkat çekiyor.

    ŞOK 23 Haziran kataloğu fırsatları yarın sona eriyor!

    ŞOK 20-23 Haziran aktüel kataloğu yeni indirim fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Hafta sonu raflardaki yerini alan ve indirim olarak satılan ürünlerin aktüel kataloğu fiyat listesi firma tarafından internet sitesinde açıklandı. Teknoloji ürünlerinden ev eşyalarına kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle İ9 bluetooth kulaklık dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki, ŞOK'ta hafta sonu hangi indirimler var? İşte o ürünlerin listesi ve fiyatları...

    ŞOK 20-23 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

    İ9 Bluetooth Kablosuz Kulaklık

    • Gelen aramayı kulaklıktan cevaplama
    • Bluetooth versiyon 5.0
    • 2 saate kadar konuşma süresi
    • 2 saate kadar şarj süresi
    • Arama listenizdeki en son kişiyi kulaklıktan direkt arayabilme

    İnox Aspiratör

    • Tekli salyangoz motor
    • İnox panel
    • 2 adet alüminyum filtre
    • Termik kontrol
    • 320 M3/H hava çıkış debisi
    • Led aydınlatma

    Haberler Ekonomi ŞOK 23 Haziran aktüel kataloğu fırsatları yarın sona eriyor! ŞOK'ta İ9 bluetooth kulaklık sürprizi
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