ŞOK 20-23 Haziran aktüel kataloğu yeni indirim fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Hafta sonu raflardaki yerini alan ve indirim olarak satılan ürünlerin aktüel kataloğu fiyat listesi firma tarafından internet sitesinde açıklandı. Teknoloji ürünlerinden ev eşyalarına kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle İ9 bluetooth kulaklık dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki, ŞOK'ta hafta sonu hangi indirimler var? İşte o ürünlerin listesi ve fiyatları...

ŞOK 20-23 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU