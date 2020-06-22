ŞOK 20-23 Haziran aktüel kataloğu yeni indirim fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Hafta sonu raflardaki yerini alan ve indirim olarak satılan ürünlerin aktüel kataloğu fiyat listesi firma tarafından internet sitesinde açıklandı. Teknoloji ürünlerinden ev eşyalarına kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle İ9 bluetooth kulaklık dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki, ŞOK'ta hafta sonu hangi indirimler var? İşte o ürünlerin listesi ve fiyatları...
ŞOK 20-23 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU
İ9 Bluetooth Kablosuz Kulaklık
• Gelen aramayı kulaklıktan cevaplama
• Bluetooth versiyon 5.0
• 2 saate kadar konuşma süresi
• 2 saate kadar şarj süresi
• Arama listenizdeki en son kişiyi kulaklıktan direkt arayabilme
İnox Aspiratör
• Tekli salyangoz motor
• İnox panel
• 2 adet alüminyum filtre
• Termik kontrol
• 320 M3/H hava çıkış debisi
• Led aydınlatma