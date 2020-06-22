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    • Ekonomi
    • 22.06.2020 20:39
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    • 22.06.2020 20:39
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,39 değer kazancıyla 22 Haziran'ı 115.190,05 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Alkim Kimya 13,72 14,26 -3,79
    Turkcell 16,40 16,95 -3,24
    Logo Yazılım 76,00 77,90 -2,44
    Aksa Enerji 4,90 4,98 -1,61
    Coca Cola İçecek 42,72 43,30 -1,34
    ASELSAN 32,30 32,72 -1,28
    Tat Gıda 9,69 9,81 -1,22
    Zorlu Enerji 1,70 1,72 -1,16
    Aksigorta 6,65 6,72 -1,04
    Doğan Holding 1,94 1,96 -1,02
    Good-Year 5,38 5,43 -0,92
    Anadolu Grubu Holding 19,30 19,45 -0,77
    Sasa Polyester 10,78 10,86 -0,74
    Çemtaş 8,20 8,26 -0,73
    Ege Endüstri 620,70 625,10 -0,70
    Netaş Telekomünikasyon 14,23 14,31 -0,56
    Global Yatırım Holding 3,86 3,88 -0,52
    Aksa 7,32 7,35 -0,41
    MLP Sağlık 18,66 18,73 -0,37
    Vestel 16,20 16,26 -0,37

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