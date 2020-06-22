En ucuz fiyatlı SUV araç fiyatları, araç sahibi olmak isteyen ya da mevcut aracını değiştirmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Son olarak Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından uygun faiz oranıyla duyurulan ve 6 ay geri ödemesiz olan taşıt kredisiyle araçlara talep arttı. Araç sahibi olmak isteyenler özellikle SUV otomobillere büyük ilgi gösteriyor. Bu kapsamda uygun fiyatlı Renault, Opel, Dacia, Nissan, KİA SUV araçlar çok araştırılmaya başlandı.

TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleştirilecek. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunuldu.