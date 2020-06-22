Sağlık Bakanlığı 2 bin 302 hemşire alımı son gün ne zaman? Başvurular nereden yapılır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı yapılacağını açıkladı. Bu alımların 2 bin 302'si hemşire alımı olarak yapılacak. Bu kapsamda sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından 2 bin 302 hemşire alımı başvurusu son gün ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

BAŞVURU HAKKINDAKİ BİLGİLER

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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