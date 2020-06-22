Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftaki kapanışta doların satış fiyatı 6,8440 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6850 lira olmuştu. İstanbul serbest piyasada dolar 6,8420 liradan, avro 7,6640 liradan haftaya başladı. Cuma günü 6,8305-6,8603 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 6,8529'dan tamamladı. İşte ilk işlem gününde dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 385 BİN 600 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 384 bin 500 lira, en yüksek 385 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 artışla 385 bin 600 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 337 milyon 243 bin 68,54 lira, işlem miktarı ise 882,37 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 360 milyon 411 bin 520,91 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler Ticareti şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vakalardaki artışın etkisiyle haftanın ilk işlem gününe satıcılı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 362 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,1 azalışla 12.199 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 düşerek 6.235 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,3 değer kaybederek 7.320 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 gerileyerek 4.916 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,4 azalarak 19.352 puan oldu.
İngiltere Merkez Bankası'nın varlık alım programını artırması sonrası geçen hafta değer kaybeden avro/dolar paritesi bugün yüzde 0,2 kazançla 1,1200, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,4 artışla 1,2390 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artışın oluşturduğu endişeyle yatırımcıların risk iştahının azaldığını ifade etti.
Özellikle ABD'nin güney eyaletlerinde virüse yakalanan genç sayısında ciddi oranda artış görüldüğünü aktaran analistler, dün ülkede tespit edilen vaka sayısının 30 bini aştığına işaret etti.
Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de 2. el konut satış verilerinin izleneceğini kaydetti.
ASYA BORSALARI HİNDİSTAN HARİÇ GERİLEDİ
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.
Geçen hafta ABD ile Çin arasında artan jeopolitik gerilimin etkisiyle dalgalı bir seyir izlenen Asya borsalarında, yeni hafta satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Bugün Çin Merkez Bankası'nın politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 3,85'te bırakmasının ardından Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 değer kaybederek 2.965 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle günü 22.437 puandan kapattı. Dolar/yen paritesi de yüzde 0,1 değer kazanarak 106,9 seviyelerinde dengelendi.
Güney Kore'de Kospi endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,7 gerileyerek 2.127 puandan tamamlandı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 34.954 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 düşüşle 24.425 puanda seyrediyor.