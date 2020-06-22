Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftaki kapanışta doların satış fiyatı 6,8440 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6850 lira olmuştu. İstanbul serbest piyasada dolar 6,8420 liradan, avro 7,6640 liradan haftaya başladı. Cuma günü 6,8305-6,8603 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 6,8529'dan tamamladı. İşte ilk işlem gününde dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?